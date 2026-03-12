Denuncian que la plantilla de Mantenimiento de Avilés está en chasis: "Falta el 40% de los trabajadores"

El sindicato Avanza denuncia que la plantilla de Mantenimiento del Ayuntamiento de Avilés está poco menos que en chasis. Tal y como reflejan en un escrito registrado a la atención de la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, en las secciones de mantenimiento y conservación, alumbrado, parques y cementerio se acumulan una treintena de vacantes. Por ello, desde la central urgen la cobertura de estos puestos, la implantación de un retén para trabajos de fin de semana y la adquisición de vehículos para que los operarios puedan efectuar sus labores.

Según los datos de los que dispone Avanza, las vacantes se distribuyen de la siguiente manera: para el área de mantenimiento y conservación, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija 35 trabajadores, de los que actualmente solo hay 21. En alumbrado, la RPT señala 11 empleados, y actualmente hay cinco. En parques, de 20 que marca la RPT hay 11. Y en el cementerio hay ahora seis trabajadores en activo de siete que marca la RPT. En total, suman 73 plazas, de las que solo hay cubiertas 43. Es decir, hay un 40% de puestos vacantes.

Asimismo, desde Avanza denuncian que en los últimos años se han eliminado "por privatizaciones" diversos cometidos que ejecutaba el área de personal, como la pintura de viales, el desbroce de caminos, la reposición de aceras... Esa "externalización" de las labores, señalan desde el sindicato, ha ido de la mano de la merma de la plantilla. Por otra parte, en el sindicato apuntan a que estos puestos deberían cubrirse de manera interina con el personal de las bolsas de empleo. "Desde nuestro sindicato ponemos de manifiesto una vez más la necesidad de optimización del área de mantenimiento y conservación, en tanto que su repercusión en el servicio a la ciudadanía es evidente, además de prestarlo con costes menores", defienden desde Avanza.

Por todo ello, en su escrito, el sindicato solicita a Monteserín que se cubran las vacantes; que se implante un retén rotatorio a todo el personal del área de mantenimiento y conservación para efectuar trabajos de urgencia en festivos y fines de semana; la elaboración de un análisis de necesidades y cometidos para determinar las especialidades cuya cobertura es más necesaria; la eliminación de contratos con empresas privadas que se realizan para trabajos que podrían efectuar con personal y medios materiales propios; y la adquisición de vehículos "que hipotéticamente se habían comprometido en ejercicios anteriores, pero cuya compra aún no consta".