Las dunas de Los Quebrantos y Bayas desafían la subida del nivel del mar con una inesperada recuperación "continua y muy visible", según los geólogos

Aunque, tras los últimos episodios vividos en la playa de Los Quebrantos resulte poco creíble, el arenal sotobarquense parece que está viendo la luz al final del túnel. Y es que, según los últimos datos recogidos, las dunas de Los Quebrantos y Bayas están yendo a más en los últimos años. Desde 2009 se detectó un retroceso vinculado al aumento del nivel del mar y a temporales extremos. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una tendencia inesperada: la recuperación y 'ecologización' de las dunas, según los expertos, lo que parece ir en contra de las predicciones de los modelos sobre la subida del mar. "Lo más llamativo es que, aunque los modelos climáticos suelen prever un retroceso general de las playas por la subida del nivel del mar y el aumento de temporales, los datos de campo muestran que la recuperación natural de la arena movilizada en 2014 está siendo el factor dominante", asegura Noa Pardo, geóloga gallega que ha estudiado en profundidad la zona.

"La playa de Los Quebrantos ha tenido una evolución complicada en los últimos años. Tras los temporales históricos de febrero y marzo de 2014, el sistema dunar sufrió un retroceso muy fuerte: el frente de dunas perdió mucha arena y quedó muy debilitado. Desde entonces el sistema ha ido recuperándose, pero de forma lenta y desigual", explica Pardo, que marca 2020 como año clave para la remontada. "A partir de ese año empieza a verse una mejora más clara, sobre todo en la parte occidental de la playa. Sin embargo, en la zona central todavía se sigue perdiendo superficie. Esto ocurre porque Los Quebrantos depende en gran medida de la arena que llega desde la desembocadura del río Nalón, un entorno muy modificado por infraestructuras humanas. Además, el dique occidental y el rompeolas actúan como barreras que dificultan que los sedimentos entren con normalidad en la playa", sostiene.

Deterioro de los campos de dunas del litoral asturiano tras los temporales del invierno en la playa de Los Quebrantos / MIKI LOPEZ

Donde la situación es más positiva es en Bayas, a escasos metros de Los Quebrantos. Según Pardo, este arenal "se ha convertido en el ejemplo más claro de recuperación". "Desde 2017 el campo dunar ha crecido de forma continua y muy visible, con avances del frente de dunas en casi todos los sectores de la playa. Esto se debe a que su posición geográfica es muy favorable para capturar arena transportada por las corrientes costeras, y además recibe aportes directos del río Nalón", señala la geóloga quien, además, aporta un dato que invita a un optimismo incluso mayor. "En las nuevas dunas ya están apareciendo plantas pioneras, sobre todo barrón y Euphorbia Paralias. La presencia de esta vegetación es una señal muy importante: indica que la arena no solo se está acumulando temporalmente, sino que el sistema dunar empieza a estabilizarse. Esta colonización vegetal es precisamente lo que se conoce como proceso de “ecologización” o "greening" de las dunas", revela Pardo.

Eso sí, el fenómeno que se está viviendo en Los Quebrantos y en Bayas no es exclusivo de la comarca de Avilés. "En los últimos años, se está observando este mismo proceso en muchos sistemas dunares del Cantábrico e incluso en el norte de Europa", analiza la gallega, que incide en el caso asturiano. "Este caso concreto parece explicarse por la combinación de varios factores: la arena que los temporales de 2014 arrancaron de las playas está volviendo poco a poco al sistema, desde entonces no se han producido tormentas de intensidad comparable, el dragado intensivo en el puerto de San Esteban de Pravia se ha reducido, y en algunos lugares se han instalado acordonamientos para limitar el pisoteo humano sobre las dunas", sentencia.