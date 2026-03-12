Los empleados de GME en Asturias recaudan 5.600 euros para Galbán
La firma, afincada en Avilés, aporta 200 euros por cada trabajador que participa en la carrera organizada por la asociación
N. M.
La empresa GME (García Munté Energía), una de las firmas que está instalada en el puerto de Avilés, ha vuelvo a hacer gala de su solidaridad. La firma ha entregado a la asociación Galbán un cheque por valor de 5.600 euros. Este importe es la cifra que han conseguido recaudar gracias a la colaboración de sus empleados en Asturias.
La empresa con sede en Avilés aportó 200 euros por cada trabajador que participó como voluntario en la marcha Galbán en cualquier concejo y, además, otros 75 euros por cada persona que participó haciendo una ruta en familia el pasado domingo.
GME es una empresa de soluciones energéticas de ámbito internacional y que, en tierras asturianas, han decidido tener su delegación en el Puerto de Avilés. Esta donación es una iniciativa que llevan realizando desde hace años, implicando a sus trabajadores para recaudar fondos para la asociación benéfica que ellos elijan, en este caso Galbán.
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera
- Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos