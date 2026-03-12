Los empleados de GME en Asturias recaudan 5.600 euros para Galbán

La empresa GME (García Munté Energía), una de las firmas que está instalada en el puerto de Avilés, ha vuelvo a hacer gala de su solidaridad. La firma ha entregado a la asociación Galbán un cheque por valor de 5.600 euros. Este importe es la cifra que han conseguido recaudar gracias a la colaboración de sus empleados en Asturias.

La empresa con sede en Avilés aportó 200 euros por cada trabajador que participó como voluntario en la marcha Galbán en cualquier concejo y, además, otros 75 euros por cada persona que participó haciendo una ruta en familia el pasado domingo.

GME es una empresa de soluciones energéticas de ámbito internacional y que, en tierras asturianas, han decidido tener su delegación en el Puerto de Avilés. Esta donación es una iniciativa que llevan realizando desde hace años, implicando a sus trabajadores para recaudar fondos para la asociación benéfica que ellos elijan, en este caso Galbán.