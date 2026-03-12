El encuentro de bandas procesionales en Avilés mantiene su programación tras la suspensión del pasacalles matutino

Avilés acoge este sábado un encuentro de seis bandas de música procesional. La cita incluía en su programación inicial un desfile por la mañana por el barrio de El Carbayedo; sin embargo, la confluencia de esta iniciativa con la marcha comarcal por la Igualdad y la manifestación convocada por los estibadores del puerto avilesino, ha motivado la suspensión del pasacalles en el que estaba prevista la participación de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Avilés y de la banda de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro (Lugo). Eso sí, el resto de la programación del certamen seguirá según lo previsto.

Manolo Villabrille, presidente de la asociación de bandas "Villa de Avilés", organizadora del encuentro, detalló que, tras la suspensión de la actividad en El Carbayedo, el programa continuará por la tarde. Las siete bandas participantes realizarán un pasacalles por el casco histórico de Avilés para confluir todas en la plaza Álvarez Acebal. Saldrán de tres enclaves: de la plaza Pedro Menéndez, de la confluencia entre la calle El Marqués y Rivero y de la capilla de Jesusín de Galiana.

"De la plaza Pedro Menéndez saldrán a las 17.30 horas las bandas de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza de Avilés, la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo y la banda Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro (Lugo)", detalló Villabrille. Asimismo, explicó que a las 17.45 horas, y desde Rivero, partirán la Banda de Cornetas y Tambores Pureza de Valladolid y la Agrupación Musical "Santo Cristo de la Bienaventuranza" de León. A la misma hora, desde la capilla de Jesusín de Galiana, comenzarán a tocar dos agrupaciones avilesinas: la de la cofradía de Jesusín de Galiana y la de Nuestra Señora de los Dolores.

Noticias relacionadas

"La idea es que todo finalice a las 19.45 horas en Álvarez Acebal, poco antes del concierto", apuntó Villabrille, quien no dudó en resaltar que ya se han vendido todas las localidades, un total de 750, para el espectáculo que las siete bandas ofrecerán en la Casa de Cultura. Cada ticket se puso a la venta a un precio de tres euros y la recaudación será donada de manera íntegra a la asociación Cris contra el cáncer.