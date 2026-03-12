Desde la financiación hasta las consecuencias de la guerra de Irán: los problemas del día a día que afrontan los alcaldes de la comarca de Avilés

La financiación, los problemas burocráticos, las consecuencias de la situación a nivel global... Los alcaldes de la comarca de Avilés aprovecharon el III Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Asturias, evento organizado por Prensa Ibérica, para analizar varios de los problemas que sufren en el día a día. Eso sí, los seis pueden presumir de que la relación entre ellos está en su mejor momento a pesar de la diferencia de color entre los partidos que gobiernan los municipios. Prueba de ello es el buen ambiente que se respiró en la cita celebrada este jueves en el Centro Niemeyer.

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, quiso poner el foco en uno de los retos más cercanos que tiene por delante el municipalismo. "Tenemos que ver cómo podemos contribuir a amortiguar los efectos de la guerra ilegal en la que nos han metido. Va a crecer la inflación y hay que ver cómo podemos ayudar a los vecinos", señaló la socialista, que también hizo mención a la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial "para dar un servicio más eficiente". "Hay que conseguir que la Administración, tanto la local como la regional, sea más ágil para que la gente se sienta más cómoda, que sepan que van a tener respuestas más inmediatas", sentenció.

Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, pidió que se tratase a Castrillón "como al resto de municipios de Asturias". "Me gustaría que el Principado, cuando haga sus inversiones, no pensase que los castrillonenses son vecinos de segunda. En el concejo la inversión por habitante ronda los 19 euros, mientras que en otras zonas vecinas supera los quinientos euros", criticó el popular, que también hizo mención a poder utilizar, como Ayuntamiento, el remanente que ahora tienen bloqueado. "Aquellos consistorios que somos autónomos y tenemos dinero tendrían que dejarnos usarlo para arreglar las necesidades de los vecinos", indicó.

"Nosotros tenemos un compromiso con los vecinos. Más allá de los ideales de cada alcalde, hay que saber detectar los problemas y, sobre todo, ofrecer soluciones para que nuestros barrios y pueblos sigan progresando", analizó Iván Fernández, alcalde de Corvera, cuyo deseo es "poder hacer un poco más feliz a la gente que vive en nuestros municipios". "Esa es la aspiración que tenemos todos los que nos dedicamos a la política local", subrayó el socialista.

José Manuel Lozano, regidor de Soto del Barco, cree que un punto a mejorar en el municipalismo asturiano es la "colaboración entre los distintos concejos, sobre todo por parte de los grandes a los más pequeños". "En municipios como el mío tenemos grandes problemas en materia administrativa. Si no tienes al funcionario adecuado es casi imposible acometer ciertos proyectos", explica el alcalde sotobarquense. "Yo votaría para que hubiese algún modo para disponer de funcionarios entre varios ayuntamientos pequeños", añadió.

"Ahora mismo, con el panorama que estamos teniendo, hay mucha incertidumbre", lamentó Jorge Suárez, alcalde de Gozón, que lamentó que la instalación de Windar en los terrenos de la antigua fábrica de Alcoa se esté retrasando "por las turbulencias que hay a nivel global". "De ahí nos iban a venir recursos importantes, teníamos muchas esperanzas puestas", comentó el gozoniego. Otro de los retos pasa por "mantener el sector ganadero en el concejo". "Necesitamos que haya renovación generacional. Es un sector fundamental, no solo en lo económico, sino para mantener nuestro paisaje", afirmó el regidor socialista.

Noticias relacionadas

Alberto Tirador, alcalde de Illas, puso el foco en los problemas de financiación de los concejos pequeños. "Las comunidades autónomas fueron muy voraces a la hora de pedir dinero, pero los municipios nos quedamos sin esa financiación para abordar los retos del día a día", apuntó el regidor, que también mencionó la burocracia como una de las trabas para concejos como Illas.