La "Fuenteovejuna" de la Compañía de Teatro Clásico inicia en el Palacio Valdés su gira

Todos los años, el pueblo de Fuente Obejuna se levanta contra el Comendador. Este viernes y sábado (20.00 horas) volverá a suceder, será sobre las tablas del teatro Palacio Valdés de Avilés, gracias a la Compañía Nacional de Teatro Clásico: veinte actores en escena para montar el texto más genuino de Lope de Vega.

“¿Quién mató al comendador?”, pregunta Esteban. “Fuenteovejuna lo hizo”, responde Mengo. Y así, de las tablas a la revolución y la justicia, el Fénix de los Ingenios —así llamaba Miguel de Cervantes al dramaturgo principal del Siglo de Oro— levantó uno de los cimientos más poderosos de la literatura universal, un texto que regresa al teatro avilesino en todo su esplendor; tan grande que Avilés será el inicio de gira de un gran montaje teatral de los que no se ven con frecuencia.

Esta nueva “Fuenteovejuna” tiene detrás el trabajo dramaturgista de María Folguera y, en la dirección, de Rakel Camacho. La primera dirigió el Circo Price de Madrid; la segunda, por su parte, estuvo al frente de “El cuarto de atrás”, adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite.

Se da la circunstancia de que Camacho y Folguera ya habían trabajado juntas antes en el espectáculo de 2024 “El cuarto de atrás”, precedente de esta nueva producción de teatro clásico.

El espectáculo se presentó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, aunque no fue hasta septiembre cuando hizo temporada en el teatro de la Comedia de Madrid, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La función de Avilés será la primera fuera del escenario central de la compañía.

Para María Folguera, “Fuenteovejuna es una obra abierta a la contemporaneidad”. Explicó que la represión del Comendador sobre el pueblo oprimido guarda relación “con situaciones actuales”. Hoy, añadió, “las tribus mediáticas debaten sobre tecnofeudalismo y vasallaje y en los espacios de poder se escenifican alardes de crueldad”.

Rakel Camacho, por su lado, sostiene que su espectáculo “quiere mirar al pasado para no olvidar y comprender los orígenes”. Y subraya que hace eso “para acercarse a la esencia humana a través de la danza, la música, lo tribal, lo popular y la vibración del verso, conviviendo en una potente propuesta visual para compartir una historia que también es nuestra”.

Pedro Almagro, Mikel Arostegui Tolivar, Lorena Benito, Carmen Escudero, Mariano Estudillo, Cristina García, Jorge Kent, Pascual Laborda, Vicente León, Cristina Marín-Miró, Chani Martín, Eduardo Mayo, Nerea Moreno, Laura Ordás, Jaime Soler Huete, Fernando Trujillo, Adriana Ubani y Alberto Velasco forman el reparto de una de las grandes funciones teatrales del año, la vuelta a la vida de “Fuenteovejuna”, una obra clave para entender la identidad colectiva y la literatura del Siglo de Oro español.