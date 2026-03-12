Helados Los Valencianos, un siglo endulzando la historia de Avilés y con premio: "Es un orgullo y una alegría"

Vanessa Guillem González y Román Guillem Pastor son la tercera y cuarta generación de Helados Los Valencianos, respectivamente, una firma que cumple su primer siglo de vida. Ambos están al frente de la empresa que fundó Antonio Guillem, quien cambió su Ibi natal (Alicante) por Gijón, donde comenzó a vender helados por las playas allá en 1926. La Sociedad Económica Amigos del País de Avilés y Comarca ha reconocido su trayectoria con su galardón anual. “Este centenario negocio forma parte de la historia de la ciudad de Avilés, está muy presente desde hace un siglo, sobre todo, en los veranos de los avilesinos”, expresó Silvia Argüelles, presidenta de la entidad.

“Recibimos este galardón con mucho orgullo y con mucha alegría, pero también con compromiso y responsabilidad. Compromiso para seguir avanzando, para seguir trabajando y seguir esforzándonos”, resaltaron Vanessa y Román Guillem, que son primos y herederos de una tradición. “Este reconocimiento es el broche de oro para un año muy especial para nosotros; estamos muy orgullosos de que una sociedad tan prestigiosa como Amigos del País de Avilés y Comarca se acordara de nosotros”, añadieron ambos, que crecieron entre helados y quisieron continuar la saga.

Vanessa es avilesina y su primo Román nació en Alicante, aunque ahora ya reside en Avilés de manera permanente. Ambos hicieron un repaso de la trayectoria familiar que comenzó Antonio Guillem en 1926. “Siguieron mi padre Fernando y su abuelo Antonio, y luego estuvo el hijo de Antonio muchos años, 45 al frente, y ahora ya dio paso a las nuevas generaciones”, detalla Vanessa Guillem, quien, como su primo, está encantada de trabajar en familia porque, expresan, “es todo cariño y apoyo, así no hay ningún problema”.

Ambos tienen claro que Helados Los Valencianos forma parte de la historia de Avilés y tanto es así que una carroza del Bollo les hará un homenaje. “También pensamos recuperar el antiguo helado de máquina y tenemos previsto algo especial por el centenario que queremos que sea una sorpresa”, avanzaron los Guillem, quienes se deshacen en elogios hacia su clientela de un siglo, la que les ha mantenido firmes durante décadas ayudando a sofocar el calor a avilesinos y asturianos en general. “Me cuentan que cuando no había móviles la gente decía que quedaba en Los Valencianos”, señala Román sobre este negocio que forma parte del paisaje urbano.

Actualmente, cuentan con cuatro tiendas en Avilés y una en Mieres. Las de Avilés están situadas en Las Meanas, Rivero, Pedro Menéndez y La Cámara. “Nuestro trabajo es todo el año; en verano sobre todo, pero también abastecemos a los restaurantes. Eso sí, las heladerías las abrimos más en la época estival, aunque últimamente estamos alargando ya hasta enero, sobre todo la del parque de Las Meanas”, señalaron ambos. “Esto no hay quien lo pare”, añadieron con la esperanza de que la firma siga adelante con las siguientes generaciones de los Guillem.