Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Helados Los Valencianos, un siglo endulzando la historia de Avilés y con premio: "Es un orgullo y una alegría"

La sociedad Amigos del País de Avilés y Comarca reconoce la trayectoria centenaria de la empresa familiar, que forma parte de la historia de Avilés, según la presidenta Silvia Argüelles

Juan García, Silvia Argüelles, Vanessa Guillem y Román Guillem posan con el galardón a Los Valencianos

Juan García, Silvia Argüelles, Vanessa Guillem y Román Guillem posan con el galardón a Los Valencianos / Luisma Murias

Illán García

Illán García

Avilés

Vanessa Guillem González y Román Guillem Pastor son la tercera y cuarta generación de Helados Los Valencianos, respectivamente, una firma que cumple su primer siglo de vida. Ambos están al frente de la empresa que fundó Antonio Guillem, quien cambió su Ibi natal (Alicante) por Gijón, donde comenzó a vender helados por las playas allá en 1926. La Sociedad Económica Amigos del País de Avilés y Comarca ha reconocido su trayectoria con su galardón anual. “Este centenario negocio forma parte de la historia de la ciudad de Avilés, está muy presente desde hace un siglo, sobre todo, en los veranos de los avilesinos”, expresó Silvia Argüelles, presidenta de la entidad.

“Recibimos este galardón con mucho orgullo y con mucha alegría, pero también con compromiso y responsabilidad. Compromiso para seguir avanzando, para seguir trabajando y seguir esforzándonos”, resaltaron Vanessa y Román Guillem, que son primos y herederos de una tradición. “Este reconocimiento es el broche de oro para un año muy especial para nosotros; estamos muy orgullosos de que una sociedad tan prestigiosa como Amigos del País de Avilés y Comarca se acordara de nosotros”, añadieron ambos, que crecieron entre helados y quisieron continuar la saga.

Vanessa es avilesina y su primo Román nació en Alicante, aunque ahora ya reside en Avilés de manera permanente. Ambos hicieron un repaso de la trayectoria familiar que comenzó Antonio Guillem en 1926. “Siguieron mi padre Fernando y su abuelo Antonio, y luego estuvo el hijo de Antonio muchos años, 45 al frente, y ahora ya dio paso a las nuevas generaciones”, detalla Vanessa Guillem, quien, como su primo, está encantada de trabajar en familia porque, expresan, “es todo cariño y apoyo, así no hay ningún problema”.

Ambos tienen claro que Helados Los Valencianos forma parte de la historia de Avilés y tanto es así que una carroza del Bollo les hará un homenaje. “También pensamos recuperar el antiguo helado de máquina y tenemos previsto algo especial por el centenario que queremos que sea una sorpresa”, avanzaron los Guillem, quienes se deshacen en elogios hacia su clientela de un siglo, la que les ha mantenido firmes durante décadas ayudando a sofocar el calor a avilesinos y asturianos en general. “Me cuentan que cuando no había móviles la gente decía que quedaba en Los Valencianos”, señala Román sobre este negocio que forma parte del paisaje urbano.

Noticias relacionadas

Actualmente, cuentan con cuatro tiendas en Avilés y una en Mieres. Las de Avilés están situadas en Las Meanas, Rivero, Pedro Menéndez y La Cámara. “Nuestro trabajo es todo el año; en verano sobre todo, pero también abastecemos a los restaurantes. Eso sí, las heladerías las abrimos más en la época estival, aunque últimamente estamos alargando ya hasta enero, sobre todo la del parque de Las Meanas”, señalaron ambos. “Esto no hay quien lo pare”, añadieron con la esperanza de que la firma siga adelante con las siguientes generaciones de los Guillem.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  2. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  3. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  4. Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
  5. Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
  6. Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
  7. Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera
  8. Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos

El luanquín Félix Granda será el nuevo abanderado de La Venia y sustituye a César Menéndez tras quince años de Domingo de Resurrección

La lotería nacional deja un primer premio "de estrena" en Avilés: "Todavía no había dado uno grande"

La lotería nacional deja un primer premio "de estrena" en Avilés: "Todavía no había dado uno grande"

Helados Los Valencianos, un siglo endulzando la historia de Avilés y con premio: "Es un orgullo y una alegría"

Helados Los Valencianos, un siglo endulzando la historia de Avilés y con premio: "Es un orgullo y una alegría"

Arranca la feria Nortur en Avilés, con la mirada puesta en el verano del eclipse

Arranca la feria Nortur en Avilés, con la mirada puesta en el verano del eclipse

IU de Avilés pide al Principado que medie en el conflicto de los estibadores y carga contra Rodríguez Vega: "Tiene que estar a la altura"

IU de Avilés pide al Principado que medie en el conflicto de los estibadores y carga contra Rodríguez Vega: "Tiene que estar a la altura"

Cos Menéndez renueva la tradición y diseña el futuro: "Nos inspiramos en la tradición para pegarle una vuelta y hacer una propuesta contemporánea”

Cos Menéndez renueva la tradición y diseña el futuro: "Nos inspiramos en la tradición para pegarle una vuelta y hacer una propuesta contemporánea”

Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: "El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno"

Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: "El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno"

Peligran las grandes campañas de la flota asturiana ante el precio disparado de los combustibles

Peligran las grandes campañas de la flota asturiana ante el precio disparado de los combustibles
Tracking Pixel Contents