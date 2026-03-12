IU de Avilés pide al Principado que medie en el conflicto de los estibadores y carga contra Rodríguez Vega: "Tiene que estar a la altura"

IU pide al Principado que medie entre Puerto y los estibadores de Avilés, que llevan un mes en huelga para frenar la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE), la "bolsa de empleo" a través de la que son contratados por las consignatarias. La agrupación municipal de la coalición, que forma parte del gobierno local y también del autonómico, anunció este jueves que llevará esta petición al próximo Pleno en forma de moción. Además, no dudaron en criticar al presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, por su gestión en el conflicto. "En el Puerto no puede haber un representante que deje de lado a los trabajadores y que no medie en los conflictos, y pida públicamente que se deje la huelga, que es uno de los instrumentos que tienen los trabajadores para ejercer eh presión", criticó Llarina González, secretaria de organización de IU en Avilés.

"IU del lado de los trabajadores"

El anuncio tuvo lugar en una comparecencia en la que además de González también participó la concejala Ana Solís y el representante sindical de los estibadores Manuel Cabaleiro. "La Autoridad Portuaria, en sus declaraciones públicas, dice que esto es simplemente un cambio organizativo, que no va a repercutir ni en el volumen de mercancías, ni en la operativa ni en el objetivo de crecimiento del Puerto, por tanto, la decisión de apoyar a los trabajadores o apoyar a las empresas es una mera decisión política", apuntó Solís, que ahondó sobre esta reflexión: "Nosotros en Izquierda Unida tenemos muy claro siempre dónde vamos a estar, que es al lado de de los trabajadores. Y nos gustaría que la Autoridad Portuaria se siente con ellos e intente mediar en este conflicto".

"Rodríguez Vega tiene que estar a la altura"

Llarina González fue un paso más allá y no dudó en apuntar hacia el papel que ha jugado Rodríguez Vega hasta la fecha. "No está puesto ahí por su experiencia en el sector portuario, él viene de la banca, sino que es un cargo de confianza político, es representante del Gobierno del Principado de Asturias y como tal tiene que estar a la altura. Nosotros entendemos que no puede haber un representante del Principado que deje de lado a los trabajadores y que no medie en los conflictos y pida públicamente que se deje la huelga, que es uno de los instrumentos que tienen los trabajadores para ejercer eh presión", criticó la coordinadora de IU, que aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento público a participar en la manifestación convocada este sábado (El Parche, 13.30 horas) por los profesionales de la estiba.

Los estibadores defienden el CPE

Por su parte, Cabaleiro defendió una vez más la importancia del CPE y la amenaza que supone para los derechos laborales de los trabajadores su disolución. "Creemos que es la forma de organización más coherente y la mejor para que todo funcione como tiene que ir. Las empresas deciden seguir con este proceso para adelante de manera unilateral y no están teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores", lamentó el sindicalista, crítico con la ausencia de negociaciones por parte de las consignatarias.