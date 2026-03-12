IU de Avilés se pronuncia sobre la consulta de Sepides para vender Baterías: "Permitirá despejar las incertidumbres sobre el futuro de unos terrenos que son estratégicos"

"Es un paso adelante positivo y necesario, ya que nos va a permitir despejar las actuales incertidumbres sobre el futuro de unos terrenos que son estratégicos para Avilés". La agrupación municipal de Izquierda Unida (IU) aplaude el proceso abierto por el Sepides para recabar manifestaciones de interés empresarial y evaluar la demanda y posible comercialización del suelo de la antigua coquería. "Es fundamental que esos terrenos sean generadores de empleo estable y de calidad y que se conviertan en un instrumento útil para impulsar el desarrollo industrial de nuestra ciudad", destacan sobre las 33 hectáreas codiciadas por el Puerto de Avilés e Indra, ambos intereses adelantados por LA NUEVA ESPAÑA.

"El poder disponer de proyectos concretos encima de la mesa nos permitirá superar la actual fase de ruido y elucubraciones para ponernos a trabajar en decidir y avanzar en la futura hoja de ruta. Conocer los diferentes proyectos nos permitirá valorarlos y saber cuáles son los que realmente encajan con los objetivos que el gobierno de Avilés se ha marcado para el ecoparque de Baterías: que realmente supongan nueva actividad industrial y que generen un importante número de puestos de trabajo", destacan en un comunicado firmado por su coordinador, Juan José Fernández, en el que también se resalta que IU "siempre entendió que los suelos excedentes de Baterías no podían convertirse en un almacén al aire libre ni tampoco servir para hacer acopio logístico de las empresas ya existentes en nuestra ciudad. Por ello, valoramos como muy positivo este nuevo paso de Sepides, ya que nos dará el conocimiento y las herramientas necesarias para conocer cuál es la demanda real sobre la totalidad de los terrenos".

Con esta consulta, el Sepides, que inicialmente planteó la posibilidad de vender en parcelas estos terrenos, valorará si tiene sentido proseguir con este tipo de comercialización o, por el contrario, sería más interesante enajenar las 33 hectáreas en su totalidad.

Esta consulta no será vinculante ni tendrá relación directa con la venta de los terrenos, pues su comercialización, tal y como han insistido desde Sepides, se efectuará mediante un proceso transparente de concurrencia pública. De hecho, los interesados deberán identificarse pero no podrán incluir en esta fase referencias a condiciones económicas, plazos, contraprestaciones o condicionamientos de cualquier índole.