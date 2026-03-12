Jorge Suárez zanja la polémica en torno a las oposiciones del Ayuntamiento de Gozón: "El que piense que he manipulado algo que denuncie""
"Así se despejarán las dudas", sentencia el regidor socialista tras las críticas de sus antiguos socios de gobierno, de IU
N. Menéndez
"Si alguien piensa que he manipulado la oposición, que presente una denuncia para que se abra una investigación, para que se despeje la duda". Con esta contundencia se expresó Jorge Suárez, alcalde de Gozón, para zanjar la polémica en torno a la oposición para ser auxiliar administrativo en el consistorio gozoniego. "Las quejas vienen porque el que sacó la mejor nota fue mi secretario, pero nadie, durante el plazo que hubo disponible, recurrió ni el tipo de prueba ni los criterios de selección", señaló el socialista, que aseguró en varias ocasiones que él no tuvo nada que ver con el proceso más allá de mandar al BOPA la selección del tribunal.
Tras finalizar el último pleno extraordinario de Gozón, Jorge Suárez tomó la palabra para explicar con detalle lo acontecido. Esa oposición arrancó con la negociación con los sindicatos del temario y, una vez aprobado, se publicó en el BOPA la lista de admitidos. El examen era para optar a una de las cinco plazas de auxiliar administrativo que necesita el Ayuntamiento de Gozón. La prueba tuvo una primera convocatoria, pero, tras la elección del tribunal calificador, una aspirante presentó un recurso alegando que una de las opositoras era la hija de la vocal del tribunal. Se admitió la falta de imparcialidad, lo que obligó a iniciar de nuevo todo ese proceso. Lo único que se mantuvo fue la fecha del examen, ya que estaban reservadas las aulas donde se iban a hacer las pruebas.
Al formarse un nuevo tribunal, "se acaba mi misión", asegura Suárez, quien aclaró que "a partir de ese momento es el tribunal el que tutela todo el procedimiento". Tras pasar el primer corte se realiza un segundo examen "y es ese mismo tribunal el que decide que solo dos personas pasan esa prueba". "No hubo ningún tipo de recurso hasta que salieron las notas. Yo, si veo que hay una incidencia durante el proceso, presento un recurso nada más salir del examen", afirmó el socialista, que critica que se le esté acusando de manipular la prueba. "Para eso necesitaría la connivencia del tribunal. Yo ni quise ni debía tener contacto con la prueba. El tribunal es el que hace todo", sentenció.
Todo esto llega tras la denuncia, por parte de un grupo de opositores a la convocatoria de cinco plazas de auxiliar administrativo convocadas por el Ayuntamiento de Gozón, de que el proceso "está cargado de irregularidades". Resaltan que hubo más de cuatrocientos aspirantes y tan solo dos personas lograron superar la nota mínima para "tener derecho a corrección". Es más, profundizan en que esas dos únicas personas obtuvieron calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera
- Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos