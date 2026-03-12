La lotería nacional deja un primer premio "de estrena" en Avilés: "Todavía no había dado uno grande"

Doble suerte en Avilés. El sorteo de la lotería nacional de este jueves ha dejado un primer premio, agraciado con 300.000 euros a la serie, que fue vendido en la administración número 6, la de Maspalomas. "Es el primer premio grande que doy", explicaba instantes después de conocer la noticia el lotero Javier Puerta, que el mes que viene cumplirá dos años al frente del céntrico despacho avilesino: "Solo puedo decir que estoy muy contento"

Tal y como pudo comprobar, Puerta vendió una serie premiada; es decir, ha repartido diez boletos agraciados con 30.000 euros cada uno. "No sé quiénes habrán sido los agraciados. A lo mejor alguno es un cliente de los que compra el décimo y no lo mira hasta que vuelve a la administración a comprobarlo. Si es así les daré yo la buena noticia", apuntaba Puerta, que confía en que éste sea el primero de muchos premios.

El número premiado es el 45.281. Además de en la administración número 6 de Avilés, en Maspalomas, también se vendió en la localidad cacereña de Cañaveral y en Ponferrada. "De cada número se reparten diez series. Yo solo tenía una, la que vendí, y no sé si el resto de administraciones han dado mucho dinero o la mayoría quedaron para la venta en máquina", explicó.

Noticias relacionadas

Asimismo, el sorteo ha dejado un segundo premio, agraciado con 60.000 euros a la serie, al número 16.640, que se ha repartido por buena parte de la geografía española: Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Las Palmas, Madrid, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valencia.