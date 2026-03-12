El luanquín Félix Granda será el nuevo abanderado de La Venia y sustituye a César Menéndez tras quince años de Domingo de Resurrección

Félix Granda será el próximo abanderado de La Venia. Así lo ha decidido la parroquia de Luanco este jueves para despejar las dudas de los últimos meses ante la falta de nombramiento de una figura clave en la Semana Santa de Luanco. Granda tendrá el honor de portar el pendón de la cofradía de pescadores durante la procesión del Domingo de Resurrección. Sucederá así a César Menéndez, el segundo abanderado con más años al frente (quince), solo superado por Lorenzo Rodríguez "El Noy", ya fallecido y con veinte venias a sus espaldas.

El nuevo abanderado no es ajeno a las procesiones luanquinas. Es un habitual de la procesión del Socorro en los últimos años como portador del Cristo y también participa activamente en el paso del Carmen, portando a la Virgen patrona de los marineros. Este nombramiento rompe con la tónica habitual de las últimas décadas, ya que la parroquia ha decidido que el abanderado no cederá el testigo directamente al siguiente. "La idea es que en los próximos años el abanderado vaya rotando, que no se perpetúe", indicó Agustín Estébanez, portavoz de la parroquia de Luanco.

El abanderado es quien porta el pendón rojo y, tras sus pequeños pasos y genuflexiones, realiza varios giros de bandera sobre la arena de La Ribera. Al hacerlo sin tocar el suelo, da pie a que la Virgen del Rosario pierda el luto y vea a Jesús Resucitado. Esta tradición, que data del siglo XVIII, es la más representativa de Luanco y entronca con su raíz marinera: el hecho de que la bandera no toque la arena se considera un buen augurio para los pescadores durante el resto del año.

César Menéndez ya anunció en mayo del pasado año su intención de no repetir debido a una lesión de hombro y al paso del tiempo. Informó al párroco José María Alonso para buscar un relevo, una transición que ahora se materializa. En la historia reciente, Lorenzo Rodríguez "El Noy" lideró La Venia durante 20 años y Menéndez lo hizo en 15 ocasiones desde 2011. Tras ellos destacan "Pepe el Mangolo" (11 veces) y Federico Viña (12 ocasiones no consecutivas).

Con la elección de Félix Granda, comienza una nueva etapa en la que la parroquia ya ha preparado a varias personas para asegurar el relevo en ediciones sucesivas y mantener viva esta joya del patrimonio cultural asturiano.