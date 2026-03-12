La parroquia de Luanco prepara a un grupo para relevar al abanderado de La Venia en Semana Santa: "La idea es que vaya rotando, que nadie se perpetúe"

La procesión de La Venia, la tradicional representación del Domingo de Resurrección de Luanco, aún carece de abanderado oficial a falta de tres semanas para la cita. El abanderado es el que porta el pendón de la cofradía de pescadores y tras sus pequeños pasos y giros de bandera permite que la Virgen del Rosario pierda el luto y vea a Jesús Resucitado sobre la arena de la playa de La Ribera. La parroquia de Luanco ha querido renovar esa tradición y por ello ha comenzado a preparar a un grupo de personas con opciones a relevar a una de las figuras más representativas de la Semana Santa de Luanco.

"Son un grupo de entre cuatro o cinco personas las que están preparándose para ser el nuevo abanderado", señaló Agustín Estébanez, portavoz de la parroquia de Luanco. Esta renovación rompe la tónica habitual, es decir, que el abanderado no cederá el testigo al siguiente como hizo a primeros de la pasada década Lorenzo Rodríguez "El Noy" con el último abanderado, César Menéndez, que ya anunció su retirada tras quince años al frente de este paso. "La idea es que el abanderado vaya rotando, que no se perpetúe", avanzó Estébanez.

"Estamos preparando a un grupo de personas jóvenes, que estén implicadas no solo para ser abanderados de La Venia sino para participar en todas las procesiones de Semana Santa y del resto del año", detalló Estébanez, que relató además que los ensayos para aprender a ondear el pendón rojo de la cofradía de pescadores "se están desarrollando a puerta cerrada".

César Menéndez ya anunció en mayo del pasado año su intención de no repetir como abanderado. Una lesión de hombro sumada al paso del tiempo explican las razones por la que Menéndez tomó esa decisión. Informó al párroco de Luanco, José María Alonso, con el fin de buscar un candidato a relevarle, cuestión que hasta la fecha no se ha producido.

Lorenzo Rodríguez "El Noy" hizo La Venia de abanderado durante 20 años, César Menéndez que cogió el testigo en 2011 fue el encargado de portar el pendón rojo durante quince ocasiones, tras él están "Pepe el Mangolo", once veces de abanderado, y Federico Viña, que aunque salió en doce ocasiones, éstas no fueron consecutivas.