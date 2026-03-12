Pelayo García (PSOE) a Llamazares (PP): "El desfase de 2,98 millones en Avilés del que habla es el IVA"

"Señora Llamazares, ¿ha tenido en cuenta el IVA?". Con esta pregunta responde el concejal del PSOE Pelayo García a las acusaciones de la portavoz del PP, Esther Llamazares, sobre un supuesto desfase de 2,98 millones de euros en las cuentas municipales. "El supuesto desfase de 2,98 millones de euros no es más que el resultado de comparar cifras de adjudicación sin IVA con cifras con IVA, algo que cualquier persona con un mínimo conocimiento de gestión pública sabría distinguir", argumentó el edil.

Estas declaraciones llegan un día después de que Llamazares asegurase que "hemos descubierto un desfae de 2,98 millones de euros entre lo que el concejal dijo y lo que realmente figura en el Portal de Transparencia". "Lo que resulta sorprendente es que quien pretende fiscalizar la gestión municipal, una diputada nacional, no sea capaz de entender una información básica. Antes de lanzar acusaciones tan graves y bulos tan dañinos como un desfase de 2,98 millones de euros en el Ayuntamiento, lo razonable sería dedicar unos minutos a entender qué se tiene delante", ahondó García.

"Un error tras otro se puede llegar a entender y habrá que asumirlo, pero la soberbia y la falta de humildad en las instituciones, no", dijo ayer la señora Llamazares. "Estoy de acuerdo con su afirmación, así que esperamos que, si no demuestran negro sobre blanco este supuesto desfase, hagan una rectificación pública ella y su partido", concluyó el concejal.