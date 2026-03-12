"El PSOE de Gozón ha ganado tres concejales" por el apoyo de los tres no adscritos a la licitación del servicio de limpieza y recogida de residuos, según el PP

"El PSOE ha ganado tres concejales", exponen desde la junta directiva del PP de Gozón. Hablan así a las claras de los tres concejales no adscritos que renunciaron a seguir formando parte del PP y continúan sentados en el salón de plenos. Lo dicen por el voto favorable de la bancada de los no adscritos en el último pleno para aprobar el inicio de la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria.

La votación contó con los votos en contra del PP e IU. "Los no adscritos han facilitado que salga adelante esa licitación con los votos en contra de la oposición, se supone que hubo una negociación anterior", señalaron desde las filas populares. Todo ello en un pleno en el que solo hubo la presencia de dos concejales del PP, ya que aún no se han completado los cuatro asientos que le corresponden en la Corporación tras el abandono de Florentino Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón.

"Solo hay que saber sumar, el PSOE necesitaba el sí o la abstención y ahí están los tres no adscritos para apoyarles con los votos que se dieron en su día al PP", manifestaron desde las filas populares en un comunicado. Los populares instan al PSOE "a mover ficha" porque entienden que "parece claro que ese partido independiente", como así llaman a los no adscritos, "va a por los votos del centro izquierda, es decir, a por los del PSOE, va a ser interesante".

La junta directiva del PP está expectante ante la actuación de los ediles que formaron parte de las listas del PP en las pasadas elecciones: "Veremos cómo acaba esta aventura". El PP de Gozón, que ha perdido ediles y ha sufrido varias dimisiones y renuncias a lo largo del mandato, afirma que "se ha reforzado": "Seguimos adelante, con nuevo equipo, nuevas ideas y nuevos proyectos para Gozón, para el concejo".

Es más, Ángela Ochoa, que es la portavoz municipal del PP de Gozón, manifestó que el partido ya tiene atados a las dos personas que se harán cargo del acta de concejal de aquí a final de mandato y explicó que, por una cuestión de plazos, ese cambio no se pudo ejecutar. “La intención es que estén para el próximo pleno, pero será una cuestión de papeles”, señaló la gozoniega, que no quiso revelar el nombre de las dos personas que ocuparán los asientos de Adelaida Velarde y María Jesús Fernández.