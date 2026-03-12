La visita sorpresa al puerto de Avilés del "Duque de Ahumada", el buque de la Guardia Civil

Visita sorpresa a Asturias del "Duque de Ahumada". El buque insignia de la Guardia Civil atracó este jueves bien temprano en el puerto de Avilés, llamando la atención de los avilesinos y visitantes. El objetivo, según ha trascendido, es hacer escala para cambiar la tripulación. El buque, con base en Cádiz y que habitualmente presta servicio en el estrecho de Gibraltar y en Canarias, efectuará en los próximos días labores de inspección pesquera, tanto en aguas del Cantábrico como en puerto.

El navío llegó al muelle del Niemeyer procedente de Cantabria. Allí participó en las labores de búsqueda de Elena Siruba, la joven de Guadalajara que falleció en el desprendimiento de la pasarela de la senda de El Bocal, en Santander, donde perecieron otros cinco jóvenes.

Actualmente, se encuentra en el puerto avilesino en parada técnica. Y está previsto que desde el muelle del Niemeyer comience a trabajar en inspección pesquera, una campaña que llevan a cabo entre la Guardia Civil y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que se prolongará durante al menos una semana.

Datos, según la Guardia Civil

El 'Duque de Ahumada' es el buque de mayor tamaño del cuerpo, con 82 metros de eslora, 14 de manga y 4,7 de calado. Incorpora tecnologías avanzadas, y cuenta con cinco cubiertas, helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un vehículo submarino operado remotamente para la inspección y rastreo subacuático de hasta un kilómetro de profundidad. Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas.