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Asturias, destino "top" para los caravanistas portugueses: "Es ideal por sus playas, los Picos de Europa y Covadonga"

Los campings de Asturias celebran su auge turístico con galardones a Sorraos de Llanes, La Ensenada de Villaviciosa y WeCamp Cudillero

Los campistas destacan la colaboración entre los empresarios del sector que perciben un mayor crecimiento en los últimos años

Los seis galardonados por la asociación de campistas asturianos.

Los seis galardonados por la asociación de campistas asturianos. / C. C.

Illán García

Illán García

Avilés

Sorraos de Llanes, La Ensenada de Villaviciosa y WeCamp Cudillero recibieron ayer el galardón anual de la asociación de campings de Asturias, que también reconoció la labor de Juan Luis Sáez, presidente de la asociación gremial del País Vasco y promotor de Campings del Norte, por su impulso al asociacionismo regional. La gala, celebrada en el Hotel Palacio de Avilés, sirvió además para la entrega de las medallas campista de honor a Fernando Ahijón, presidente de la asociación de empresarios de campings de Madrid y vicepresidente de la federación española, y a la asociación de caravanismo de Portugal por su promoción del destino Asturias, como destacó su representante Joaquín Carvalho.

Los galardonados coinciden en el auge del campismo y en el compañerismo dentro del sector. "Los campings gozan de muy buena salud", expresó Ahijón. El crecimiento es más palpable desde la pandemia, consolidándose como una alternativa "más económica" a los hoteles. El lisboeta Joaquín Carvalho agradeció el reconocimiento y destacó que la región "siempre está" entre sus recomendaciones: "Asturias es un sitio top del caravanismo por sus playas, los Picos de Europa y Covadonga; es un destino muy deseado en Portugal".

Los empresarios del sector consideran que el éxito turístico de Asturias afecta notablemente a sus instalaciones. "Cuando antes iban asturianos a Andalucía de camping, ahora es al revés", señala José Heredia, de Villaviciosa, quien observa un incremento en los campistas "de paso". Por su parte, Gloria de Lorenzo Cué, tercera generación al frente del camping Sorraos, y su madre Pepa Cué, defienden que la demanda ha crecido. Sorraos, abierto desde 1964, mantiene su esencia familiar y generacional tanto en la gestión como en su clientela. Fina Guillén, al frente de WeCamp Cudillero, destaca que la relación con la competencia es fantástica y que hoy los campings ofrecen "las mismas prestaciones que un hotel", pero con el valor añadido de la naturaleza.

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Finalmente, el sector defiende que el campismo no solo se asocia al sol, la playa o la montaña, sino también a la cultura. Fernando Ahijón puso como ejemplo el modelo de Madrid, donde los campistas acuden a ver el Museo del Prado o musicales como El Rey León. Juan Luis Sáez incidió en el "compañerismo" y en cómo el refuerzo mutuo entre asociaciones del norte está ayudando a que el sector repercuta de forma muy positiva en la economía. "Estamos creciendo cada vez más", concluyó Sáez.

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