Avilés acogerá tres movilizaciones este sábado: estibadores, marcha por el 8M y protesta contra la guerra en Oriente Medio

Avilés vivirá este sábado una mañana con una triple convocatoria reivindicativa. La manifestación de los estibadores, que llevan en huelga desde mediados de febrero en defensa de sus "derechos laborales y la estabilidad del empleo portuario", coincidirá con la marcha "Avilés por la Igualdad" con motivo de los actos por el 8M y, a su vez, con una convocatoria de la plataforma "Parar la guerra" para pedir el fin del conflicto en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán. Por este motivo habrá restricciones al tráfico en la plaza del Vaticano, Francisco Orejas, La Guitarra, del Prado, Carreño Valdés y la Constitución.

Las tres acciones —una manifestación, una marcha y una concentración— comenzarán de forma simultánea o escalonada. La manifestación de los estibadores portuarios partirá a las 11:00 horas de la plaza del Vaticano, lugar habitual de las movilizaciones sindicales en la ciudad. El recorrido por las principales calles de Avilés finalizará en El Parche. La principal reclamación del colectivo de 41 estibadores en huelga es evitar la disolución del Centro Portuario de Empleo, al que consideran garante de sus condiciones laborales.

A la misma hora, desde la plaza del Ayuntamiento, arrancará la duodécima edición de la marcha “Avilés por la Igualdad”. Esta acción reivindicativa en defensa de los derechos de las mujeres pone el broche final a la programación municipal del 8 de marzo. Se trata de una marcha lúdica y no competitiva de 2,5 kilómetros por el casco histórico, que contará con animación y actividades para todas las edades, requiriendo inscripción previa para los participantes.

Noticias relacionadas

Finalmente, a las 12:00 horas, se sumará la tercera convocatoria del sábado. La plataforma “Parar la guerra” ha convocado una concentración en la ciudad, en sintonía con otras 150 localidades de España, bajo el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza". Esta movilización busca reclamar el fin del genocidio en Gaza y llega en la misma semana en la que se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN en España.