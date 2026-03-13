Avilés estrena "letronas": El Hospital San Agustín brilla en cincuenta aniversario
S.F.
Avilés
El Hospital San Agustín celebra por todo lo grande los cincuenta años que hace en que fue inaugurado: han mejorado los accesos, se ha inaugurado una ruta nueva de transporte público, ha cambiado la imagen. El último capítulo de esta batería de novedades ha sido la instalación de unas letronas de referencia justo en el arranque de la cuesta de subida al centro médico. Se puede leer, como se ve en la imagen, “HUSA”, las siglas del Hospital Universitario San Agustín. La instalación contará con una iluminación singular y una acomodación del suelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos
- El Gobierno autoriza una planta de baterías de 100 MW entre Gozón y Avilés para reforzar la red eléctrica