Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Avilés estrena "letronas": El Hospital San Agustín brilla en cincuenta aniversario

Las &quot;letronas&quot; del Hospital San Agustín

Las "letronas" del Hospital San Agustín / Luisma Murias

S.F.

Avilés

El Hospital San Agustín celebra por todo lo grande los cincuenta años que hace en que fue inaugurado: han mejorado los accesos, se ha inaugurado una ruta nueva de transporte público, ha cambiado la imagen. El último capítulo de esta batería de novedades ha sido la instalación de unas letronas de referencia justo en el arranque de la cuesta de subida al centro médico. Se puede leer, como se ve en la imagen, “HUSA”, las siglas del Hospital Universitario San Agustín. La instalación contará con una iluminación singular y una acomodación del suelo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
  2. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  3. Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  4. Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
  5. Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
  6. Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
  7. Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos
  8. El Gobierno autoriza una planta de baterías de 100 MW entre Gozón y Avilés para reforzar la red eléctrica

La playa de Los Quebrantos acoge una jornada de voluntariado para retirar plantas invasoras

La playa de Los Quebrantos acoge una jornada de voluntariado para retirar plantas invasoras

Félix Prieto Braña, nuevo abanderado de La Venia, cumplirá su sueño: "Con 12 años ya decía: algún día quiero ser el abanderado"

Félix Prieto Braña, nuevo abanderado de La Venia, cumplirá su sueño: "Con 12 años ya decía: algún día quiero ser el abanderado"

Avilés estrena "letronas": El Hospital San Agustín brilla en cincuenta aniversario

Avilés estrena "letronas": El Hospital San Agustín brilla en cincuenta aniversario

En las entrañas del "Duque de Ahumada", el "superbarco" atracado en Avilés con el que la Guardia Civil lucha contra el narcotráfico

En las entrañas del "Duque de Ahumada", el "superbarco" atracado en Avilés con el que la Guardia Civil lucha contra el narcotráfico

El PSOE de Castrillón acusa al PP de "oportunista" por su postura ante la apertura de escuelas infantiles

El PSOE de Castrillón acusa al PP de "oportunista" por su postura ante la apertura de escuelas infantiles

El Niemeyer estrenará en mayo la exposición "Agua", con imágenes de gran formato del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky

El Niemeyer estrenará en mayo la exposición "Agua", con imágenes de gran formato del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky

El gobierno local de Castrillón, tras el "empujón" del Principado al nuevo centro de salud de Piedras: "Estamos esperanzados, pero también vigilantes"

El gobierno local de Castrillón, tras el "empujón" del Principado al nuevo centro de salud de Piedras: "Estamos esperanzados, pero también vigilantes"

Avilés se convierte en la capital del campismo y caravanismo con Nortur: "Es un sector accesible para todos los bolsillos"

Avilés se convierte en la capital del campismo y caravanismo con Nortur: "Es un sector accesible para todos los bolsillos"
Tracking Pixel Contents