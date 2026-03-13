Avilés estrena "letronas": El Hospital San Agustín brilla en cincuenta aniversario

El Hospital San Agustín celebra por todo lo grande los cincuenta años que hace en que fue inaugurado: han mejorado los accesos, se ha inaugurado una ruta nueva de transporte público, ha cambiado la imagen. El último capítulo de esta batería de novedades ha sido la instalación de unas letronas de referencia justo en el arranque de la cuesta de subida al centro médico. Se puede leer, como se ve en la imagen, “HUSA”, las siglas del Hospital Universitario San Agustín. La instalación contará con una iluminación singular y una acomodación del suelo.