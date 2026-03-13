Avilés impulsa la salud mental con el programa CERCA y el mapeo de activos comunitarios

La Mesa Intersectorial de Salud de Avilés ha dado su respaldo al programa CERCA (Cuidados, Empoderamiento, Recursos, Comunidad, Apoyo), perteneciente al Servicio de Salud del Principado de Asturias, que tiene por objetivo la mejora de la salud mental y el impulso del bienestar emocional y relacional de la ciudadanía a través de la prescripción social y el uso de activos comunitarios. "Con este proyecto actualizamos información sobre programa de salud que se hacen más adaptados, más equitativos y más inclusivos, y sentamos las bases, junto a la entidad 'ye too ponese', de la Consejería de Salud. Se configurarán cuatro grupos de trabajo donde se van a definir las bases para abordar el 'Mapeo de Activos de Avilés' con visión de equidad y diversidad", explicó Ana Suárez Guerra, concejala de Mayores, que subrayo que el enfoque se hará con y desde los diferentes rangos de edad.

En la cita también se presentó al Equipo de Cuidados Comunitarios, un instrumento para facilitar la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud. La Mesa Intersectorial de Salud, que se constituyó en 2018 es clave para la coordinación y participación, que refuerza el compromiso municipal con la promoción del bienestar emocional y la salud mental de la población como prioridad estratégica local. Entre los participantes están Apramp, Cruz Roja, Rey Pelayo, Afesa, Liga reumatológica, AECC, Amigos contra la droga, Ictus Asturias, Cayle y Amiganza.

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Suárez Guerra explicó a los miembros de la Mesa las actualizaciones llevadas a cabo en los programas de salud municipales, como es el caso de “Por tu Salud, muévete”, que incluirá dos nuevas líneas de acción: gimnasia en los parques y rutas inclusivas. También se dio información del programa “Educación de calle”, que este año aumentará el impacto en los grupos de jóvenes participantes, mejorando alianzas con los centros educativos. Asimismo, se avanzó en el proceso de exploración comunitaria de Avilés, que entrará en detalle en la organización participativa de la recogida de activos en salud de los diferentes grupos poblacionales, definiendo lugares, metodologías, agentes implicados y responsables.