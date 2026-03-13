El gobierno local de Castrillón, tras el "empujón" del Principado al nuevo centro de salud de Piedras: "Estamos esperanzados, pero también vigilantes"

Optimistas, pero "con reservas". Así se muestra el gobierno local castrillonense después de que Concepción Saavedra, consejera de Salud, anunciase este jueves que el Principado iba a iniciar el acopio de documentación y el estudio topográfico para la construcción del nuevo centro de salud de Piedras Blancas, una de las grandes batallas entre el gobierno regional y el Ayuntamiento de Castrillón. Desde el consistorio castrillonense valoran "positivamente" este paso adelante, pero aún no lanzan las campanas al vuelo. "Tenemos reservas tanto por el retraso con el que se hacen estos trabajos previos después de diez años de espera como por la falta de concreción en la dotación presupuestaria", señalan desde el equipo de gobierno.

"Estamos esperanzados porque nuestra presión y denuncia mantenida desde que accedimos al gobierno de Castrillón parece haber conseguido romper, al menos en parte, el bloqueo y la marginación a la que el Principado ha mantenido a nuestro concejo", señalan desde el gobierno castrillonense, que recuerdan que "hace años que ya hemos cedido al Principado los terrenos para la construcción del centro de salud en la zona de expansión del Vallín". "Esperemos que no haya más dilaciones y retrasos, para lo que seguiremos estando vigilantes y exigentes", apuntan desde el Ayuntamiento. Además, también sacan a la palestra las obras para arreglar las goteras del consultorio periférico de Raíces, por las que siguen esperando. "La Consejería ya tiene licencia de obras desde diciembre", aseguran.

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El centro de salud de Piedras Blancas ha sido, durante este mandado, uno de los grandes caballos de batalla del Ayuntamiento de Castrillón. En los últimos presupuestos del Principado el gobierno regional tan solo destinó cinco mil euros para este equipamiento, algo que desató las críticas por parte del equipo de gobierno local, del PP. "Es una partida ridícula y de vergüenza ajena", aseguró en aquel momento Eloy Alonso, alcalde de Castrillón. Una de las principales críticas de los castrillonenses era la bajada en dicha partida, pasando de los 177.900 euros en 2023 (dinero que no se ejecutó) a los 5.000 de las últimas cuentas. "Eso no es una inversión: es una burla y una afrenta a los vecinos", afirmó el popular.