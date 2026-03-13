Borja Sánchez, consejero de Industria: "Idonial ya beneficia a setecientas empresas, principalmente pymes"

“Las empresas que se están beneficiando con Idonial son centenares: actualmente estamos hablando de un ecosistema de unas seiscientas o setecientas empresas, principalmente pymes innovadoras, que son las que más limitada tienen su capacidad para innovar”, señaló este viernes Borja Sánchez, que es consejero de Ciencia, Industria y Empleo, y que participó en la presentación del convenio de colaboración entre el Principado y la fundación Idonial, que contempla nueve millones de euros de inversión pública en innovación durante tres años.

Sánchez calificó el convenio, que ya presentó en la Junta General del Principado, como “estratégico, orientado a reforzar la innovación en el tejido empresarial y a facilitar la transferencia de conocimiento desde el ámbito científico hacia el mercado industrial”. Y añadió que cubre el espacio crítico que existe entre la generación de conocimiento en la Universidad y los centros de I+D y su llegada final al mercado. "Lo que pretendemos es que Idonial sea el impulso para la transferencia de tecnología hacia el mercado, acompañando a las pymes en la transformación de la ciencia en productos, servicios y empleo de valor añadido", precisó.

El Gobierno del Principado de Asturias se ha marcado como objetivo superar el millar de compañías beneficiadas por las actuaciones de Idonial en los próximos años, ampliando así el impacto del centro tecnológico en el tejido productivo asturiano.

El convenio contempla una dotación económica de 9 millones de euros que se distribuirán entre los ejercicios de 2026, 2027 y 2028, (el consejero lo llama “financiación estructural no competitiva”). Con esta inversión, el ejecutivo regional pretende consolidar a Idonial como un centro de referencia en innovación tecnológica, equiparable a entidades líderes en otras comunidades autónomas, como Tecnalia en el País Vasco.

Según explicó Sánchez, el acuerdo busca también cubrir el espacio entre la generación de conocimiento en universidades y centros de investigación y su aplicación práctica en la industria. En este sentido, Idonial desempeñará un papel clave como puente entre el ámbito científico y el empresarial, facilitando que los avances tecnológicos se traduzcan en productos, servicios y procesos que generen valor añadido y empleo cualificado.

El acto de presentación contó también con la intervención del presidente del patronato de la fundación Idonial, Antonio Guardado, y de la directora del centro tecnológico, Patricia López, que subrayaron la importancia de reforzar la colaboración entre instituciones públicas, centros de investigación y empresas para impulsar la competitividad industrial de Asturias.

Idonial nació en 2019 como consecuencia de la fusión de los centros ITMA y Prodintec. La fundación proporciona soluciones relacionadas con el desarrollo de materiales, la fabricación avanzada y la industria digital a través del desarrollo tecnológico y la innovación.