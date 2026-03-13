El eclipse solar, el foco de todas las conversaciones en Nortur: "Es un éxito rotundo"

"Avilés vuelve a ser el epicentro del campismo, el caravanismo y del turismo activo", aseguró Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, durante la inauguración del salón Nortur, un evento donde se dará especial importancia al eclipse solar que se podrá disfrutar este verano en Asturias. "Es un fenómeno que se está notando mucho", afirmó el avilesino, que cree que el inicio de la temporada estival "se prevé maravilloso".

González explicó que, durante los tres días que dura el salón avilesino, "se presentarán un montón de novedades". "Las perspectivas son muy buenas, el punto culmen será el día del eclipse solar, algo de lo que se hablará aquí", subrayó el presidente cameral. Nortur contará con sesenta expositores y más de 250 marcas. "El sector se está profesionalizando, la digitalización ha llegado para quedarse. No solo está presente en los productos, también se hace notar en la manera de comunicarse con los clientes o en cómo buscar áreas de acampada", señaló. Para el avilesino, una de las claves que explican el auge del sector en los últimos años es que "es accesible para todos los bolsillos". "Es un éxito rotundo para el sector que Asturias sea el mejor lugar de España para poder ver el eclipse, hay reservas hechas desde hace dos años", destacó.

"Asturias va a ser un referente para poder ver ese eclipse solar, lo tiene todo para ello", indicó Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, que aprovechó para pedir "concienciación con el territorio y mucha responsabilidad por parte de quienes nos van a visitar". "El turismo rural es un básico para Asturias, tenemos mucho potencial dentro del sector. Ferias como Nortur nos ponen en el mapa para ser el sitio perfecto para aquellos que nos visitan, más allá del día del eclipse", comentó la socialista, que quiere que se siga creciendo "con calidad tanto para el sector como para el territorio". "Cuidar este paraíso natural es una responsabilidad de todos", aseveró.

Raquel Ruiz, concejala de Turismo, puso en valor que Nortur vaya a movilizar a más de once mil personas. "Para nosotros, en estas fechas antes de la Semana Santa, es algo clave", sostuvo la edil avilesina, que cree que el turismo de caravanas "tiene que ver mucho con nuestra identidad". La socialista se mostró muy optimista con las cifras de visitantes en Avilés para este año y pronosticó que "durante la Semana Santa batiremos récords".

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"Este es un espacio imprescindible que tiene en la calidad uno de sus valores principales", destacó Laura Arias, presidenta de la Asociación de Campings de Asturias, que aseguró sentir "orgullo" por participar en Nortur. "Quien nos elige no busca solo un lugar donde alojarse, busca una experiencia distinta. Los datos de los últimos años dicen que el sector sigue creciendo, que generamos empleo, dinamizamos el medio rural y atraemos a los visitantes que valoran nuestra riqueza turística", analizó la castrillonense.