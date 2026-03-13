El edil no adscrito Cuétara responde al PP de Gozón: "Votar a favor del nuevo contrato de limpieza es responsabilidad, no es ser del PSOE"

La tensión política en Gozón es palpable en la bancada del PP, entre sus exmiembros y los que se mantienen fieles al partido. La junta directiva del PP acusó a los tres ediles no adscritos, que abandonaron el grupo municipal el mes pasado, de actuar como "tres concejales más del PSOE", tras su apoyo al inicio de la contratación del servicio de limpieza. Florentino Cuétara, uno de esos tres ediles, replicó con dureza este viernes a su expertido: "Votar a favor de iniciar la contratación de la limpieza es responsabilidad vecinal y no responde a siglas políticas". Y fue a más: "El PSOE no ha ganado tres concejales, se ha disuelto un partido (en referencia al PP de Gozón) y su dirección trabaja para su interés con continuas mentiras y manipulaciones".

Florentino Cuétara, edil no adscrito. / Luisma Murias

Cuétara, quien fuera portavoz municipal del PP, entiende que el mandato "ha sido en blanco" debido a un gobierno y una oposición "muy débil". "Es hora de revertir la situación", apuntó el concejal no adscrito, defendiendo que en el último pleno se pudo comprobar la "evidencia": "IU votó en contra de un modelo de limpieza viaria y recogida de residuos trabajado por la propia coalición durante sus años en el gobierno; y el PP, demostrando una ignorancia municipal total, alega nulidad por problemas documentales que el Secretario y el Alcalde les corrigieron en el mismo pleno". Además, criticó que los populares voten ahora "en contra del mismo modelo de limpieza que en 2004 fue implantado por el PP de Gozón, pero ahora mejorado, renovado y ampliado".

El portavoz de los no adscritos detalló que su voto a favor de la licitación de la limpieza tiene una explicación técnica y de servicio: "Queremos la mejora del servicio; somos conscientes de que ampliar el contenedor de quita y pon en todo el casco urbano e iniciar la recogida orgánica tres días por semana es una mejora sustancial en un servicio fundamental para el concejo".

Cuétara reflexionó, además, que las cuestiones que suponen mejoras directas para los vecinos del concejo de Gozón, como es el caso de la limpieza, no deben depender de colores políticos: "Para aquellas personas que se dedican a criticar que el rojo no se puede juntar con el azul y el morado no puede ser amigo del verde, nosotros opinamos que la educación no está reñida con el trabajo. Para nosotros nuestra labor de concejales es trabajo y la hacemos con agrado, evitando rencillas personales y de colores".