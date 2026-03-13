Gafas especiales e intervalos cortos de exposición: las recomendaciones para ver el eclipse solar en Asturias con seguridad
"Mirar al sol de forma directa es muy peligroso", alerta Lucía González, de Allande Stars
"Para disfrutar del eclipse solar lo más importante son las medidas de seguridad. Mirar el sol de forma directa es muy peligroso". Lucía González, doctora en astrofísica y parte del proyecto Allande Stars, desgranó en el salón Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo, varias de las claves para poder apreciar, de la mejor manera, el eclipse solar del próximo 12 de agosto, para el que Asturias tiene una posición privilegiada. El evento, que está llenando las plazas hoteleras de toda la región, es uno de los temas de los que más se está hablando en el certamen que se celebra en el pabellón de La Magdalena durante este fin de semana.
"Hay que incidir mucho en la seguridad, es algo clave para poder disfrutar del eclipse", señala González, que pone el foco en los momentos previos y posteriores al propio eclipse. Para poder verlo, es imprescindible hacerse con unas gafas especiales. "Para mirar al sol directamente hace falta tener unos cristales con un filtro homologado. No valen unas gafas de sol cualquiera ni, por supuesto, radiografías o negativos de fotografía", avisa la de Pola de Allande, que alerta del daño que puede hacer la exposición a la luz del sol a la retina.
Una de las claves pasa por el uso de las citadas gafas. Un punto clave es que no se pueden usar durante largos periodos de tiempo. "Solo se pueden poner en intervalos de dos o tres minutos", indica González. En caso de no disponer de esta montura, el eclipse solo se puede mirar de manera directa cuando la luna está totalmente por encima del sol. "Hay que asegurarse de que está totalmente tapado, algo que durará menos de dos minutos", apunta.
Sobre las diferentes localidades asturianas donde mejor se podrá ver el eclipse del 12 de agosto, la de Pola de Allande pide que "la población se reparta en diferentes puntos estratégicos", para así evitar aglomeraciones y atascos. González recuerda, además, que hay previstos dos episodios más de este fenómeno para el 2027 y el 2028.
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