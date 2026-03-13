Habla el lotero de Avilés que repartió el primer premio de la lotería: "Ningún ganador se ha identificado"

Javier Puerta, administrador de Lotería Nacional del edificio Maspalomas, está convencido de que ha repartido 300.000 euros entre gente del barrio. Se enteró en la noche del jueves de que había sido él quien había vendido una serie entera del número 45.281. “Me llamaron de LA NUEVA ESPAÑA”, reconoce ahora, mientras atiende al periodista, entre enhorabuenas de sus clientes de toda la vida.

La “toda la vida” de Puerta en Maspalomas, sin embargo, es corta: compró esta administración hace un año y once meses, en abril. En ese momento entra un cliente con su número reservado. “No me tocó nada”, lamenta mientras saca los papeles de su bolsillo. “Si hubieras comprado un décimo…”, responde el vendedor.

En estos veintitrés meses al frente de la administración, Puerta asegura que no había repartido ningún premio de los que salen en el periódico. Lo de la Lotería del Jueves sí lo merece: diez décimos premiados con 30.000 euros cada uno. “Hasta ahora había vendido premios de cinco mil euros, nada más alto”.

Por el momento, nadie se ha identificado como ganador. “Pero es normal: es muy pronto. Igual tienes el décimo en la cartera y ni te has dado cuenta”, explica el lotero.

Mientras habla, otra clienta entra en la administración y le felicita.

A veces, cuenta Puerta, los clientes descubren que han ganado en la misma administración, pasando el décimo por debajo del escáner. No ha sido el caso esta vez.