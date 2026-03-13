La Hermandad de la Santa Cruz de Avilés recauda más de 4.000 euros para dos asociaciones benéficas tras varios eventos solidarios

La Hermandad de la Santa Cruz de Avilés ha conseguido recuadar, a través de los diferentes actos e iniciativas que han hecho a lo largo de estos meses, 4.065,42 euros en favor de dos asociaciones, Menudos Corazones y Asociación de padres y amigos de cardiopatías congénitas. La cantidad se repartirá al 50% para cada entidad. La entrega de ambos cheques se hizo este viernes en la iglesia de San Nicolás de Bari.

Para recuardar los cuatro mil euros la Hermandad de la Santa Cruz colocó huchas, el pasado 1 de marzo, en el partido de fútbol entre el Hispano y el Luarca en el campo de Ferrota, en Piedras Blancas. El saque de honor corrió a cargo de integrantes de las entidades beneficiarias, con algunos socios de Avilés. También se celebró una gala solidaria el 7 de marzo en el Santa Cecilia, en Galiana.