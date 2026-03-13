Natalio Grueso, en "estado delicado" en la cárcel de Aranjuez: "El médico de la prisión ha pedido que le vea un especialista"

"Su estado de salud es delicado; el médico de la prisión ha pedido que le vea un especialista". Natalio Grueso se encuentra desde hace dos semanas en la cárcel de Aranjuez. El exdirector del Niemeyer, condenado a ocho años de prisión por su gestión del centro cultural, fue trasladado al centro penitenciario del sur de Madrid desde el penal de Badajoz. Allí es donde la Junta de Tratamiento ha decidido que cumpla su condena y de allí es de donde intenta sacarle su abogado, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis. "Trabajamos en mejorar su situación penitenciaria", apunta.

La enfermedad que aqueja a Grueso, que fue detenido el 4 de diciembre en Portugal tras más de dos años fugado de la justicia, es grave e incurable. "Necesita cuidados constantes y lo que hay en un centro penitenciario es una enfermería, no un hospital, que es lo que él requeriría", señala Miranda, que asegura que el gestor cultural está a la espera de ser valorado por médicos externos a instituciones penitenciarias, dada la gravedad de su caso.

Grueso llegó al penal de Aranjuez procedente de la cárcel de Badajoz, a la que, a su vez, había sido trasladado por las autoridades lusas once días después de su detención en la isla portuguesa de Culatra, en el distrito de Faro, en el Algarve. Pese a que el gestor cultural había solicitado cumplir su condena en Soto del Real, la Junta de Tratamiento -el órgano que decide, entre otros, el régimen y el centro penitenciario de los presos- decidió que fuese llevado a Aranjuez, también en Madrid, donde Grueso tenía fijada su última residencia. "Allí está cerca de su familia", reseña Miranda.

La defensa de Grueso trabaja ahora en tratar de sacarle del centro penitenciario. "No puedo compartir que 20 años después de que se cometiesen los hechos esté en prisión. Las penas de cárcel se han establecido con otro objetivo", argumenta su letrado.

El exdirector del Niemeyer fue condenado en 2020 a cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y a tres años más por un delito continuado societario. En abril 2023 la sentencia se hizo firme y en julio de ese mismo año, tras rechazar el indulto que había pedido la defensa, la Audiencia Provincial decretó su inmediato ingreso en prisión. Desde entonces y hasta el día de la detención, el pasado 4 de diciembre en Portugal, nada más se había sabido de Natalio Grueso, que ahora se encuentra en la prisión de Aranjuez.