El Niemeyer estrenará en mayo la exposición "Agua", con imágenes de gran formato del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky

El fotógrafo canadiense Edward Burtynsky presenta este verano en el Niemeyer su muestra “Agua”, una exposición que coordina Enrica Viganò y que estará colgada en el foyer del auditorio del complejo de la ría entre los días 29 de mayo y 13 de septiembre. “Agua” reúne una selección de imágenes de gran formato que examinan la relación entre el ser humano y los recursos hídricos.

El Centro Niemeyer señala en una nota oficial que la muestra “tendrá lugar en el marco de la primera edición de la Bienal Climática: Arte, Industria y Territorio, que convertirá Avilés y su concejo, del 12 de junio al 20 de septiembre, en un centro de creación artística, donde a través del arte contemporáneo se abordarán los retos ecológicos, territoriales y sociales actuales”.

Edward Burtynsky propone con “Agua” un recorrido visual por el mundo y centra su mirada en infraestructuras hidráulicas, zonas industriales, deltas, glaciares y regiones afectadas por la sequía, ofreciendo imágenes que combinan una extraordinaria belleza estética con una potente reflexión sobre la fragilidad de los ecosistemas.

Burtynsky usa grandes formatos, riqueza cromática y tomas aéreas de paisajes intervenidos por el ser humano. En muchas de sus fotografías, la perspectiva y el uso de la luz generan una ambigüedad de escala que obliga al espectador a detenerse y observar con mayor atención.

Las imágenes reúnen las consecuencias ambientales de las minas de fósforo cuyos residuos alteran el equilibrio de los ecosistemas acuáticos; grandes infraestructuras que transforman el curso natural de los ríos; o paisajes agrícolas modelados por sistemas de irrigación o por técnicas de cultivo adaptadas a climas extremos.

También aparecen escenarios emblemáticos como el golfo de México tras el vertido de petróleo provocado por el desastre de “Deepwater Horizon” en 2010, los impactos sobre los ríos Colorado y Ganges. La investigación visual de Burtynsky incluye además paisajes españoles, como el desierto de los Monegros, donde las formas generadas por la agricultura de secano aparecen en las imágenes del canadiense como “land art” espontáneo.

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Burtynsky invita al espectador a reflexionar sobre el impacto de las decisiones humanas en el equilibrio del planeta y sobre la responsabilidad colectiva frente al futuro ambiental.