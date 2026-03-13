Pedro de Silva presenta su libro "Lo que queda a la espalda" en el Museo Marítimo de Luanco, un recorrido por su trayectoria
La obra, memorias dialogadas entre Pedro de Silva y César Iglesias, ofrece una mirada íntima a la trayectoria del expresidente asturiano y su impacto en Asturias.
I. G.
El Museo Marítimo de Asturias, ubicado en Luanco, acogió este viernes un nuevo encuentro cultural en el que participaron el expresidente del Principado, Pedro de Silva y el periodista César Iglesias. Ambos protagonizaron el acto "Pedro de Silva dialoga con César Iglesias", una cita que profundiza en la memoria política y social de Asturias. El evento forma parte de la ronda de presentaciones oficiales del libro del expresidente asturiano, "Lo que queda a la espalda", una obra definida como unas memorias dialogadas con César Iglesias. La publicación ofrece un recorrido íntimo y analítico por la trayectoria de Silva, una figura clave para entender la evolución de Asturias en las últimas décadas.
La organización del acto corrió a cargo de la Asociación Cultural "+Norte", en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Gozón y el propio Museo Marítimo de Asturias.
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