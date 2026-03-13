La playa de Los Quebrantos acoge una jornada de voluntariado para retirar plantas invasoras

La playa de Los Quebrantos, uno de los puntos más visitados del concejo de Soto del Barco, acoge este sábado una jornada de voluntariado ambiental para la retirada de plantas invasoras. Este tipo de especies suponen una de las principales amenazas para los ecosistemas costeros, ya que desplazan a la vegetación autóctona y alteran el equilibrio natural de estos espacios tan valiosos.

La cita arrancará a las 11 horas y se alargará hasta las 13.30 horas. La actividad tiene carácter gratuito y está organizada por BIODEVAS, el Principado de Asturias y la Red Natural de Asturias, que buscan trabajar en la conservación de nuestro litoral a través de la participación ciudadana y el cuidado del entorno. La organización, además, ayudará a coordinar los desplazamientos a aquellos que no tengan transporte disponible.