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El PSOE de Castrillón acusa al PP de "oportunista" por su postura ante la apertura de escuelas infantiles

El portavoz socialista, Iván López, señala que los retrasos en las infraestructuras responden a la rigurosidad de los procesos

Iván López, durante un pleno

Iván López, durante un pleno / Miki López

N. Menéndez

"Oportunista y profundamente cínica". Así califica el PSOE de Castrillón la postura del PP local al respecto de los plazos de apertura de las nuevas escuelas infantiles del concejo. "Históricamente el PP ha dado la espalda a la educación pública y ha apostado por la privatización. Carecen de "autoridad moral" para dar lecciones sobre un servicio que el Gobierno del Principado está haciendo gratuito por primera vez en la historia", subraya Iván López, portavoz local, que cree que es "asombroso que quienes votaron en contra de los presupuestos que financian estas escuelas ahora se conviertan en los mayores defensores de su apertura inmediata".

El PSOE aclara que los retrasos puntuales en las infraestructuras responden a la rigurosidad de los procesos de licitación y a la garantía de que los centros cumplan con los más altos estándares de seguridad y calidad. "Una obra pública no es un eslogan electoral; requiere plazos legales y garantías técnicas. El PP prefiere que se hagan las cosas rápido y mal, o que no se hagan, con tal de tener algo que criticar en los medios de comunicación", explica López.

“Las familias asturianas se ahorrarán miles de euros gracias a la gratuidad del ciclo 0-3, una medida de justicia social que el PP nunca se planteó en sus años de gobierno”, lamenta el portavoz socialista, que destaca que "Asturias es referente nacional en la integración de este ciclo educativo, algo que parece incomodar a un PP instalado en el catastrofismo y arrinconado con las medidas de la extrema derecha.” Por todo ello, el PSOE castrillonense insta al gobierno de Castrillón "a abandonar la política de trinchera y a trabajar por los vecinos del concejo". "En lugar de generar ansiedad innecesaria en las familias, el PP debería celebrar que Castrillón contará con plazas públicas y gratuitas que ellos jamás fueron capaces de construir", sentencia López.

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Todo esto llega tras la decisión, por parte del Gobierno de Asturias, de no asumir el traspaso de las dos escuelinas que tiene Castrillón, las de El Texu y El Carballo. El ente regional se había comprometido a hacerlo el 1 de abril, algo que ahora tendrá que esperar hasta, al menos, el 1 de junio. "Ahora existe un problema en los presupuestos de este año que ya se estaban ultimando, ya que no estaban consignados estos salarios de las educadoras", lamentó el Ayuntamiento de Castrillón, que también solicitó información sobre la nueva escuelina de Salinas.

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