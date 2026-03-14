Autocaravanas más caras que un piso en Avilés: "viviendas con ruedas" con todo lujo de detalles por más de 130.000 euros en Nortur

"Esto es como comprar un piso, pero con ruedas. Las comodidades que tienen este tipo de vehículos son premium". Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo, ha llenado el Pabellón de La Magdalena de decenas de autocaravanas que buscan dueño. Entre todas ellas hay varias que destacan por su precio, superando con holgura los cien mil euros. "El interés en este tipo de productos está creciendo", aseguran los vendedores.

Uno de los vehículos que más llama la atención pertenece a Caravanas Principado. "Es como un microbús, pero con todo preparado para que puedan vivir dentro cuatro personas", explica José Luis Casielles sobre una de las joyas de la corona de su empresa, que cuesta algo más de noventa mil euros. "Lo que explica el precio son los acabados y la calidad, además de la parte más de taller", sostiene el comercial, que define la caravana como "un piso con ruedas". "La gente que empieza en este mundillo quiere, después de probar modelos más baratos, mucha calidad. Por eso se venden este tipo de autocaravanas", subraya.

Dani Martinez, de Nomadas Life / N. M.

"Comprar una autocaravana de este estilo es como comprar un Porsche. Sabes que la calidad hay que pagarla", afirma Dani Martínez, de Nómadas Life. Su caravana estrella cuesta 137.000 euros. Las claves que explican ese precio están en el chasis, "el más exclusivo posible"; la potencia de su motor, 180 caballos, y la tracción en las cuatro ruedas. "Es como tener un todoterreno con cama", comenta. Además, su valor lo justifica el interior del vehículo, tanto el aislamiento del exterior que tiene como los materiales de los que está hecho. "Este tipo de caravanas están dirigidas para un nicho muy específico, son precios a los que no puede llegar cualquiera", indica el comercial, que destaca que el sector está yendo "para arriba, a pesar de que en los últimos años hubo ciertos altibajos con los precios". Además, Martínez asegura que donde más tirada tienen estas autocaravanas "deluxe" es fuera de nuestras fronteras. "La carga impositiva es menor, lo que favorece las ventas. Si esta caravana en España cuesta 137.000 euros, en Suiza, por ejemplo, se queda en 110.000 euros. Esa diferencia marca la diferencia", señala.

Tino Álvarez, con una autocaravana Mercedes / N. M.

Mercedes es sinónimo de lujo y en el mundo de las autocaravanas no iba a ser menos. Más si une a otra de las marcas más potentes en el sector, Fleurette. El vehículo, que vende Tino Álvarez, roza los 130.000 euros. "Solo por ser Mercedes ya es un plus. Tiene cambio automático y 179 caballos, además de toda la tecnología de la marca. Luego, en la parte de vivienda, el equipamiento está todo hecho de piel y está tapizado. La madera es premium y el techo lleva moqueta. No se ve ningún plástico", sostiene el vendedor, que destaca, además, la nevera eléctrica que tiene y que el agua caliente vaya por diesel y no por gas, un detalle que marca la diferencia. Esta autocaravana es una de las más exclusivas de Nortur, ya que la marca francesa tan solo trabaja con tres concesionarios en España. "Lo bueno que tiene es que, al ser algo tan exclusivo, a la gente no le importa moverse para conseguir una. Las últimas las hemos vendido en Valencia y Barcelona y nosotros tenemos el concesionario en León", indica.