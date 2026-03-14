Avilés, una ciudad milenaria que sorprende

Avilés es una ciudad con más de mil años de historia que, gracias a la valentía y el liderazgo de sus gentes, ha sabido definir y construir su futuro. Del corazón de nuestra ciudad milenaria surge una ciudad moderna, dinámica, emprendedora, acogedora y vanguardista que sorprende a quienes nos visitan y de la que tengo el orgullo de ser alcaldesa.

En Avilés, sabemos de dónde venimos y, más importante, a dónde vamos. Y lo hemos conseguido convirtiendo el municipalismo en el eje de transformación de nuestra ciudad. El Ayuntamiento es la administración que define y conforma los grandes retos de la ciudad y el modelo de Avilés, articulado con los agentes sociales en el acuerdo de concertación social y de forma continuada en el tiempo, sin renuncias, en un permanente proceso de innovación. Avilés se reconoce a sí misma.

Un modelo de ciudad que nos permite definir nuestras grandes líneas estratégicas, saber qué ciudad queremos ser, contar con proyectos muy claros que responden a esos retos, y por ello convertirnos en un alumno aventajado en la gestión de fondos europeos, alcanzando casi los 40 millones de euros en los últimos años.

Somos industria. En Avilés el acero y la tradición se dan la mano con el conocimiento y la innovación, hoy motor de nuestro futuro. En un momento especialmente complejo, apostamos por el conocimiento, por la tecnología y por la sostenibilidad. Y acertamos.

Avilés se consolida como uno de los grandes enclaves culturales del norte de España

Somos una de las principales áreas industriales de España, con más de una cuarta parte de sus empleos vinculados al sector industrial y proyectos de referencia internacional. Aquí se concentran una de cada tres infraestructuras de investigación industrial del país. En la última década, los centros de I+D+i empresariales han pasado de ser dos a diez.

Estamos consolidando una ciudad del conocimiento y el talento, reforzando la colaboración público-privada. Estamos poniendo en marcha, junto al Principado de Asturias, el proyecto de la Manzana del Talento que nos va a situar a la vanguardia de la especialización con un proyecto único en nuestro país. Colaboramos con la Universidad de Oviedo para que Avilés sea cuna y casa de las iniciativas que parten de la investigación universitaria como start-ups.

Hemos puesto la sostenibilidad en el centro. Contamos con un hub de ingenierías especializadas en el diseño y construcción de bienes de equipo destinados a la producción de energías renovables. Nuestra industria lidera un amplio proceso de descarbonización. Sirva de ejemplo nuestro Parque Científico Tecnológico “Avilés isla de la innovación” que comparte espacios con un enclave natural por el que cada año pasan casi 40.000 aves migratorias.

Somos cultura. Avilés se consolida también como uno de los grandes enclaves culturales del norte de España, una ciudad comprometida con el humanismo. Tenemos la suerte de disfrutar de un edificio emblemático como es el Teatro Palacio Valdés, que acoge estrenos nacionales o el Centro Niemeyer, con su plaza abierta a todas las mujeres y los hombres del mundo, que permite a nuestros ciudadanos y visitantes vivir nuevas culturas.

Avilés ha conseguido que la literatura, el cómic, la pintura, la música o el arte urbano sean protagonistas de grandes festivales culturales que hoy adquieren una dimensión internacional.

Además de las citas marcadas en rojo en el calendario, como nuestro Antroxu, con el Descenso de Galiana, la semana santa o nuestras fiestas de El Bollo, con la comida en la calle. Sin olvidar que hemos recuperado las señas de identidad de la ciudad medieval que un día fuimos, sacando a la luz la Muralla, devolviendo a la ciudad el patrimonio histórico.

La Manzana del Talento nos va a situar en la vanguardia de la especialización

Somos bienestar. Avilés ha construido una ciudad que avanza en la igualdad de oportunidades, con innovadores prácticas de bienestar social y en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con seguridad ante el futuro. Para ello la educación es uno de nuestros mayores activos, impulsando proyectos que nos permitan alcanzar el reto de que todos nuestros jóvenes titulen al finalizar los estudios.

Queremos una ciudad atractiva para las familias jóvenes, trabajamos en el acceso a la vivienda, nuevos espacios para la generación de empleo, e importantes programas de conciliación, fuera de las horas lectivas, para facilitar la vida laboral y familiar de las personas.

Así como una ciudad adaptada a los mayores, como parte de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, donde destaca nuestra concepción intergeneracional de ciudad, donde jóvenes y mayores comparten espacios de vida y de ocio.

Somos una ciudad sostenible. Además de haber sabido consolidar un modelo de bienestar social con un alto grado de reconocimiento, hemos sido capaces de pasar de ser una de la ciudad más contaminadas de Europa en los años 80 a ser un modelo de transición medioambiental. Estamos impulsando un desarrollo urbano de ciudad sostenible consolidando nuestra condición de refugio climático y renaturalizando la ciudad. Hoy cada avilesino tiene un parque a menos de cinco minutos de su domicilio. Y somos un ejemplo de transición energética e industrial. Por ese motivo este año seremos la sede de la primera Bienal Climática: arte, industria y territorio que con el lema "Ensayar lo inesperado" se celebrará del 12 de junio al 20 de septiembre.

Somos una ciudad orgullosa de sus barrios. Tras un proceso de escucha activa con las asociaciones vecinales hemos sido capaces de consensuar un plan integrador de medidas relevantes para nuestros barrios que ya estamos empezando a desarrollar. Más mantenimiento, más actividades, más cultura, más comunidad y convivencia.

Si no tienes la suerte de vivir aquí, siempre hay una excusa para venir a Avilés y disfrutar de nuestra ciudad como lo hacemos todas las personas que aquí vivimos. Una cita en el teatro, descubrir nuestros soportales, nuestra gastronomía, disfrutar de un concierto, de un festival cultural o de una nuestras fiestas tradicionales. Pasear por nuestros parques, la Ría o nuestras calles milenarias.

Porque Avilés se vive y se comparte. Y siempre es una ciudad que sorprende.