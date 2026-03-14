Avilés se moja por la Igualdad: la marcha feminista reúne a decenas de personas en su marcha anual

La defensa de la Igualdad entre hombres y mujeres, que es uno de los principios básicos del feminismo, llena las calles. La lluvia y el frío de la mañana no impidieron que cientos de personas participasen este sábado en la duodécima marcha "Avilés por la Igualdad", una ruta a pie por el casco histórico que alguno de los participantes llegó a efectuar corriendo. "Esto no hay quien lo pare, tenemos que seguir avanzando en derechos, da igual que llueva que truene, hay que salir a la calle", expuso María Sánchez, una de las participantes que lucía la camiseta rosa.

La marcha partió de la plaza del Ayuntamiento a las 11.00 horas. La periodista Paloma Llera detalló desde el escenario que la lucha de las mujeres sigue adelante en pro de la igualdad de oportunidades y que la lluvia no puede ahogar esta reivindicación. La marcha fue la última actividad de los actos conmemorativos del 8M y como detalló Llera, consistió en una ruta por el casco urbano de Avilés de 2,5 kilómetros y que finalizó con un taller de zumba. "Es una pena por la lluvia", lamentó la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, refiriéndose a que seguramente de haber amanecido el día con otro cielo, la afluencia de participantes habría sido mayor.

Mari Carmen Fernández, también con camiseta rosa, dejó claro que la igualdad es necesaria, entre otros motivos, para que "no maten a más mujeres". Así de claro. Su amiga Inés Pérez insistió en esa cuestión y ahondó en que si bien las mujeres han ido con el paso de los años avanzando en derechos, "hay que seguir adelante". "Hay que concienciar a los jóvenes de la importancia del respeto y rechazar cualquier tipo de acoso o abusos, todas las personas somos iguales", destacó Pérez. Antonio Heres no dudó en sumarse a "una causa justa": "Todos somos personas, hombres y mujeres, seres humanos y merecemos igual trato".

La marcha abandonó El Parche y prosiguió por Rivero. Rocío Martínez y Mercedes Vieites, ambas miembros del Difac (Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca), se sumaron a la jornada en sus sillas de ruedas y con sus camisetas rosas. También lo hicieron Carmen Collazo y Flor Álvarez, que tenían claro que "hay que apoyar a las mujeres porque la igualdad es necesaria para todo". A la altura de la fuente de los Caños de Rivero, dos jóvenes repartían pañuelos morados, que es el color de la lucha feminista, con el logotipo de la Casa de las Mujeres de Avilés. Las participantes solicitaban uno para lucirlo durante el resto de la caminata. Ángeles López cogió el suyo antes de seguir la ruta en dirección al parque Ferrera.

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Los protagonistas no invitados a la marcha fueron la lluvia y el frío. Los paraguas y los abrigos intentaron paliar las inclemencias del tiempo y ayudaron a hacer más agradable el camino, recorrido entre conversaciones. La comitiva salió al parque Ferrera, el pulmón verde de Avilés, por Galiana y aprovechó la zona soportalada de esta céntrica calle para guardar por un momento los paraguas y seguir adelante por la Igualdad. La ruta pasó por El Parche con el saludo a los participantes de la maestra de ceremonias Paloma Llera y continuó por La Cámara, Rui Pérez, plaza de Pedro Menéndez, La Ferrería para finalizar de nuevo en la plaza de España, que el lugar donde partió a las 11.00 horas.