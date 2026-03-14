Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa "top" y a concurso por 35.715 euros al año

A licitación de uno de los chiringuitos más famosos de Asturias. Se trata del Ewan de Salinas, en pleno paseo de la playa, que el Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a "subasta" por un canon anual de 35.715 euros anuales. Los interesados en hacerse con la gestión de este icónico establecimiento, que cuenta con terraza, aseos y zona interior, podrán presentar ofertas hasta el próximo 26 de marzo.

El Consistorio castrillonense ha lanzado la licitación del que sin lugar a dudas es uno de los chiringuitos más suculentos del Principado después de que -tal y como señalan fuentes municipales- los que hasta ahora eran sus gestores decidiesen no prorrogar el contrato de licitación. En cuanto a la duración del nuevo contrato, los pliegos establecen un plazo de 5 años prorrogables a otros cinco, año a año. En ningún caso se podrán superar los diez años de acuerdo.

Horario

El horario de apertura que permite el Ayuntamiento para este local es de 6.00 a 1.30 con carácter general, mientras que viernes, sábados y vísperas de festivos el horario de clausura se extiende a las 2.30 horas. Asimismo, en temporada de verano, entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, domingos, lunes, martes y miércoles se podrá cerrar a las 2.00.

¿Y cómo se valorarán las ofertas? Los pliegos establecen que la oferta económica tendrá un peso del 60 puntos sobre 100. La propuesta de diseño un máximo de 20 -10 por el interior y 10 por el exterior-, la proyección turística (se valorarán propuestas que den a conocer los recursos turísticos del municipio) hasta 12 puntos, y la propuesta cultural un máximo de 8.

La previsión del Ayuntamiento es que el Ewan, que actualmente permanece cerrado, pueda volver a estar en funcionamiento antes de que comience la campaña de verano.

Además, este no es el único chiringuito que Castrillón sacará a licitación. Está previsto que en próximas fechas lancen también la contratación del local de la playa de Arnao.