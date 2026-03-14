Todo sobre la Comida en la Calle de Avilés 2026: preinscripciones web, cómo reservar sitio y en qué calles se podrá comer

Si hay una fiesta multitudinaria y popular en Avilés, esa es la Comida en la Calle. El gran banquete del lunes de Pascua es el plato fuerte de las fiestas del Bollo, y el Ayuntamiento ha anunciado que el viernes 20 de marzo será la fecha en la que comenzará el periodo de preinscripciones para reservar asientos. Nuevamene, este trámite deberá hacerse online y, por primera vez, la web municipal para este fin dispondrá de una sala de espera virtual que permitirá agilizar el proceso y conocer en tiempo real el tiempo de espera para obtener una cita.

El plazo de preinscripciones comenzará a las 10.00 horas del 20 de marzo. El trámite deberá efectuarse en www.comidaenlacalle.com. Se repartirán 500 citas previas por riguroso orden de inscripción. Cada usuario tendrá un tiempo de 10 minutos para efectuar el trámite.

Para inscribirse será necesario aportar los siguientes datos:

Nombre completo .

. DNI y teléfono .

y . Dirección de correo electrónico .

. Nombre del grupo y número de plazas (hasta un máximo de 60 ).

y (hasta un máximo de ). Comentarios (importante para particularidades como sillas de ruedas , carritos de bebé o cualquier otra solicitud o petición concreta que se quiera realizar).

(importante para particularidades como , o cualquier otra solicitud o petición concreta que se quiera realizar). Selección de la zona de preferencia.

La realización de la preinscripción telemática no supone la reserva de las plazas solicitadas, siendo necesario en todos los casos acudir presencialmente a la Calle La Ferrería, 15 (en el edificio de Servicios Técnicos del Ayuntamiento) a confirmar la inscripción en el día y hora indicados en la cita de cada solicitante.

EN IMÁGENES: Avilés desborda con la Comida en la Calle / Mara Villamuza / C. G. / M. M.

El lunes 23 de marzo a partir de las 09.00 de la mañana comenzarán a repartirse las 15.000 sillas de la Comida en la Calle 2026 por riguroso orden de cita. Se hará este año en la calle La Ferrería, 15 con motivo de las obras en la oficina de Turismo.

Cada cita podrá reservar un máximo de 60 plazas. En el caso de que una de las zonas solicitadas ya se encuentre completa, se asignará por la organización una zona alternativa. Todas las inscripciones se realizarán entre el 23 y el 26 de marzo con cita previa, y el viernes 27 a partir de las 09.00 horas se habilitarán las plazas restantes para las personas que no cuente con cita hasta agotar las 15.000 plazas.

Reservas de la Comida en la Calle VIERNES 20 DE MARZO. 10.00 horas. Inicio de la reserva de CITA PREVIA. LUNES 23 DE MARZO. 09.00 horas. Inicio de las reservas de plaza CON cita previa en la Calle La Ferrería, 15. VIERNES 27 DE MARZO. 09.00 horas. Inicio de las reservas de plazas que queden libres SIN necesidad de cita previa.

Se colocarán mesas y sillas en 25 calles y plazas del casco histórico de Avilés. Este año se han redistribuido algunos espacios permitiendo en las zonas más demandadas ganar sillas en el parque del Carbayedo (+84 sillas), la plaza de Carlos Lobo (+48 sillas), la plaza de Pedro Menéndez (+48 sillas) y la plaza de La Merced (+24 sillas).

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En la pasada edición de 2025 se utilizaron 1.246 tableros, que ocuparon una superficie de 4.500 metros, y se inscribió a 14.952 participantes.