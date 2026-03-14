Los estibadores toman Avilés en nombre de la "dignidad": "Las grandes empresas sólo piensan en el dinero, no en gente como nosotros"

Entre gritos —“Ni un paso atrás”— tres centenares de estibadores salieron de la plaza de Vaticano en dirección al Parche bajo la lluvia constante, al ritmo marcado por tracas de petardos y vuvuzelas ensordecedoras que despertaron la curiosidad de los que estaban comprando o cortándose el pelo: “Reclamamos es la dignidad de nuestro trabajo”, señaló Manuel Pravia, portavoz del Frente Portuario, una de las fuerzas convocantes de la primera manifestación del sector, opuesto con uñas y dientes a la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE), circunstancia que las empresas que lo conforman ya han decidido.

ESTIBADORES/ESTIBADORES EN LUCHA (1) / Miki López

“No es lo mismo trabajar para una empresa que para cinco: en los puertos grandes es mucho más difícil que se rompan estos ‘pools’ como el CPE de Avilés: por el volumen de trabajadores que hay; economías mundiales siempre han defendido esta manera de trabajar”, añadió Pravia. “La nuestra es una defensa justa porque si los puertos han crecido ha sido gracias a las manos de los estibadores”, recalcó el líder avilesino.

Movilización internacional

“Este de Avilés no es un conflicto local: defender 70 trabajadores, no; se trata de nuestra defensa”, dijo el portavoz del Frente Portuario. Isaías Franco, que es representante de la International Longshoremen's Association (ILA) y, en consecuencia, estibador en Nueva Jersey, explicó, por su lado esto mismo: “La lucha de Avilés es mundial: los estibadores trabajamos igual en todo el mundo: nuestra lucha es contra las empresas grandes que no nos quieren pagar un sueldo digno, no tratarnos como gente digna y eso que estamos en los muelles desde hace generaciones”, destacó.

Johnny Dixon, trabajador del puerto de Miami, en Estados Unidos —es presidente local del ILA de la ciudad floridana—, también tomó la palabra: “Las gigantescas compañías nada más que piensan en el dinero, no piensan en gente como nosotros, en los seres humanos”. Y añadió: “Si quieren mejorar la economía de cualquier país, tienen que pagarle a la gente bien y darles muchos beneficios médicos”, añadió el sindicalista norteamericano.

Huelga

“Esto no es plato de gusto para nadie: una huelga es un fracaso, pero no vamos a permitir que nuestra plantilla esté dividida”, destacó Pravia al final de la manifestación, cuando los trabajadores ya habían llegado a la plaza de España. “Hoy, cuando llego aquí y veo vuestros ojos, vuestras caras, vuestro esfuerzo, vuestra incertidumbre, siento la responsabilidad y el orgullo de ser estibador, porque ser estibador es un sentimiento, una forma de vida que va mucho más allá de un trabajo cualquiera”.

La manifestación retrasó su inicio —estaba previsto que hubiera empezado a las once, pero se alargó hasta las once y media— por un desacuerdo entre los estibadores convocantes y una representación llegada de Barcelona. “Hay un sindicato mayoritario que no quiere pluralidad sindical en las mesas de diálogo y se está haciendo una campaña de difamación sobre lo que está pasando en Avilés”, se lamentó Manuel Pravia. “No soportan que hayamos hecho este movimiento de unir internacionalmente el mundo de la estiba porque esto es un sentimiento y un orgullo que no vamos a dejar escapar”, añadió el portavoz del Frente Portuario.

Hubo voces más altas que otras, pero la presencia de la Policía Nacional evitó que esos gritos pasasen a altercados. “Vienen a romper la manifestación, que tenía que haber sido una fiesta”, señaló Manuel Cabaleiro, otro de los portavoces sindicales.

Los estibadores avilesinos reclamaron la dimisión de Santiago Rodríguez Vega, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés. Se dejó claro que “la estiba se defiende”, que el sector no se vende y se escuchó como leit motiv un “ni un paso atrás” que fue sonando mientras los petardos rompían la normalidad de una mañana de reclamación del presente, del pasado y de los que vendrán que subrayaron las vuvuzelas.

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“Los estibadores mueven todas las cargas: la ropa que se pone el país, la comida con que se alimentan, las medicinas… todo eso viene con los barcos y por eso el gobierno tiene que apoyar a los estibadores”, señaló Dixon y, entonces, fue cuando el grito: “¿Dónde está? / No se ve / el PSOE de Avilés”. Izquierda Unida sí que participó en la manifestación. Y Podemos.