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Prólogo a la Semana Santa en Avilés: tres centenares de músicos desafían a la lluvia y celebran "el mejor encuentro de bandas del norte"

La lluvia obliga a modificar el recorrido de las bandas participantes que llegaron a Asturias de Valladolid, León y Lugo

La Agrupación Musical Santo Cristo de la Bienaventuranza de León inicia el paso en la plaza de España de Avilés

La Agrupación Musical Santo Cristo de la Bienaventuranza de León inicia el paso en la plaza de España de Avilés / S. F.

S. F.

Avilés

Manolo Villabrille se mueve entre la plaza de España y la calle de San Francisco, en Avilés. Es el organizador principal del Certamen de Bandas de Semana Santa: 350 músicos de viento y percusión; las marchas que ponen en marcha de la próxima Semana Santa, a comienzos de este mes de abril.

Después de la lluvia que cayó en Avilés en la mañana del sábado, con el frío cubriendo el resto de las horas, se celebró en la ciudad como prólogo a la celebración de la Pasión el certamen de bandas. “Este festival es el mayor del norte”, confirma Villabrille con la seguridad que da la veteranía, mientras se aleja la banda de La Dolorosa, que es la segunda en tomar dirección al auditorio de la Casa de Cultura, donde se va a celebrar la fiesta musical para ayudar a la fundación Cris contra el Cáncer que, como señala el colectivo mismo en su página web, nació “con un único objetivo: curar al cáncer a través de la investigación".

El de esta tarde fue el primer certamen organizado directamente por la Asociación de Bandas de Avilés. “Los anteriores los organizaba la Marcos del Torniello”, cuenta Villabrille. Este cambio en la dirección tiene una meta clara: “Consolidar el encuentro”, apunta el presidente del colectivo.

Para hacer eso, ha invitado, de fuera de Asturias, a la Agrupación Musical Santo Cristo de la Bienaventuranza de León, a la Banda de Cornetas y Tambores Pureza de Valladolid y a la Banda de la Misericordia de Viveiro (Lugo). Las otras tres bandas son la del Sagrado Corazón de Oviedo, la Dolorosa, Jesusín de Galiana y Jesús de la Esperanza.

Todo esto lo está explicando Villabrille mientras van pasando delante de él, en la plaza de España, los músicos de La Dolorosa. Las otras agrupaciones, mientras tanto, aguardan la salida dispuestas frente al Ayuntamiento de Avilés.

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Los de Viveiro, mientras tanto, han estado afinando en el quiosco de la música del parque del Muelle. “Tenían que haber subido por la calle de la Fruta, pero finalmente la amenaza de lluvia nos ha obligado a concentrar todas las salidas desde el mismo sitio: en el Parche”, cuenta Rafael Pérez.

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