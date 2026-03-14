El Puerto de Avilés, el gran "beneficiado" por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos

ArcelorMittal lleva meses instalada en una situación de incertidumbre en Asturias. A la difícil situación geopolítica, en la que entran desde los conflictos bélicos a las inestables políticas arancelarias, pasando por la fluctuación del precio de las materias primas y las fuentes de energía, el primer empleador privado industrial de la región ha de sumar la grave avería del horno alto B, inactivo desde octubre. Este escenario no solo ha tenido impacto en los trabajadores de la multinacional, con medidas temporales de regulación activa y la deslocalización de más de un centenar de empleos a la India, sino que también ha afectado gravemente al sector de las auxiliares, actualmente en huelga, y a quienes la reducción de tajo también ha derivado en regulaciones en sus plantillas. Pero, en este río revuelto en el que aparentemente todos pierden, el Puerto de Avilés se ha visto beneficiado gracias a la descarga de slabs -enormes planchas de acero que posteriormente son transformadas en bobinas-, que según las últimas estadísticas de Puertos del Estado ha hecho que las cifras de importaciones de mercancía general de enero prácticamente alcancen a las de todo 2025.

Según la estadística publicada por Puertos del Estado, solo en enero de 2026 se importaron 98.271 toneladas de mercancías generales; es decir, excluyendo graneles líquidos y sólidos de este cómputo. Esta cifra es un 1.244% superior al mismo periodo del año pasado, cuando las toneladas de mercancías generales importadas fueron únicamente 7.308. Si se compara con el primer mes de 2024, la diferencia es también abrumadora: fueron 10.790 toneladas. Otro número que ayuda a poner en perspectiva las espectaculares cifras del pasado enero es que esas 98.271 toneladas de mercancías generales desembarcadas son casi tantas como el total de 2025: 122.681. En todo 2024 se habían importado 279.227 toneladas de mercancías generales.

Fuentes portuarias señalan que la importación de los “slabs” han corregido el descenso de embarque de torres eólicas y han tenido capacidad para producir un aumento agregado en las mercancías generales. Esta situación viene motivada de la falta de arrabio, fruto de la avería en el horno alto B de Gijón, lo que obliga a la compañía a importar por mar productos intermedios que posteriormente son transformados en las instalaciones asturianas de ArcelorMittal.

El repunte en la importación de mercancías generales también permite a la Autoridad Portuaria de Avilés ofrecer una favorecedora fotografía en la estadística general de importaciones que ofrece el Ministerio. En total, en enero se importaron 264.318 toneladas de mercancía. En el mismo periodo de 2025 fueron 159.708, y en 2024, 217.558. Otra cifra más: en todo 2024 y 2025 no hubo ningún mes que traspasase la “barrera” alcanzada en este enero.

¿Y qué pasa con las exportaciones? Ese es ahora el talón de Aquiles del Puerto, en parte por la crisis. Según la estadística de Puertos del Estado, de los muelles avilesinos salieron el pasado enero 100.870 toneladas de mercancía, menos de la mitad de las 204.118 que lo habían hecho en el mismo periodo del año anterior. Otra comparativa reveladora: En 2025, ya con la guerra arancelaria de Trump desatada, no hubo ningún mes con un registro tan bajo.