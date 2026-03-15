Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: "Baterías es más atractivo que Zalia, pero los plazos hacen difícil materializar proyectos"

Daniel González (Avilés, 1975) aspira esta primavera a recabar la confianza del pleno de la Cámara de Avilés para revalidar la presidencia que asumió por primera vez hace cuatro años. Mira con preocupación hacia los problemas de fiscalidad de la empresa asturiana, clama por recuperar la voz de Avilés en los foros de decisión y sobre el proyecto de Baterías llama a ser prudentes, pero confirma que, estos años, "han sido muchas las empresas que han preguntado de un modo u otro".

¿Le consta que pudiera haber alguna otra candidatura?

Desde que yo me presenté a las elecciones la vez anterior ya sonaban nombres de aquella y siguieron sonando. Pueden ser muestras de interés. Es sano para la Cámara de Comercio que hubiera incluso más interés, porque la Cámara de Comercio ha aumentado su representatividad y es atractivo.

Si tuviera que presentar su bagaje en una hipotética campaña frente a otro candidato, ¿qué logros podría arrogarse de esta etapa?

Tenemos más convenios de colaboración de los que teníamos hace cuatro años. De colaboración y de gestión con diferentes consejerías y estamos juntos en nuevos proyectos como las Cámaras del Arco Atlántico que tienen entre sus hitos haber colaborado de manera activa a la futura creación de la Macroregión Atlántica, la que sería la quinta macroregión europea y recientemente se ha relanzado la Asociación de Cámaras del Camino de Santiago que comprende 32 cámaras y Avilés tiene una vocalía.

En Avilés, históricamente, han quedado sin atender los proyectos de eliminación de la barrera ferroviaria y la Ronda Norte.

Hay proyectos de soterramiento en España comprometidos por más de 50.000 millones de euros y tengo la sensación de que, de todos los que hay, Avilés no es prioritario para el ministro Óscar Puente.

¿Cree que Avilés tiene suficiente presencia en los lugares de toma de decisiones?

Asturias en general no tiene la representación que merece por población y por producto interior bruto. Solo hace falta ver la composición del gobierno de España para saberlo. En el Principado deberíamos volver a plantearnos el Consejo Regional de Cámaras, para tener mayor voz y consenso en temas que nos preocupan.

Ferias y Congresos es uno de los ámbitos donde están muy presentes. ¿Qué oportunidades identifica?

Estamos muy centrados impulsando la Oficina de Congresos. Creemos que el crecimiento del turismo MICE en Avilés puede ser exponencial. A lo largo del año pasado, desde la Oficina de Congresos hemos participado en la organización de más de 22 congresos, con la asistencia de 3.500 personas. En 2024, fueron 12 y para este año ya tenemos confirmados 10 y dos más para 2027.

Visto el desarrollo, ¿hay posibilidad de ir a más en próximos ejercicios, de captar más congresos y atraer más profesionales a la ciudad?

Sí, es un sector en crecimiento y Avilés es una ciudad que, por su tamaño y sus capacidades, es perfecta para congresos de tamaño medio.

Y luego está el perfil industrial de esta comarca, donde la Cámara también está presente en la Mesa de la Industria, ¿qué valoración hace de su actividad?

Nosotros hemos convocado y acudido a todas las mesas que se han constituido año tras año. Por la composición de la propia de la mesa, en muchos temas que son más delicados no suele haber el consenso necesario y, por tanto, los mensajes pueden tal vez ser demasiado ambiguos como para que tengan la fuerza que deberían tener, lo cual no quiere decir que la Cámara no esté trabajando en la industria. Todos los retos y el futuro de la industria en la comarca de Avilés nos preocupan y ocupan.

¿Qué más preocupaciones tiene el empresariado?

Tenemos una fiscalidad que perjudica el crecimiento económico de Asturias por la no deflactación del IRPF, que está afectando especialmente a equipos directivos, y es algo que preocupa en la toma de decisiones de futuras implantaciones de empresas y también para evitar posibles deslocalizaciones. Eso nos resta competitividad al tener cuatro puntos menos de IRPF respecto a nuestras comunidades vecinas de Castilla y León y de Galicia y, por supuesto, los impuestos de sucesiones y donaciones, que si en la mayor parte de España no se aplica, Asturias no puede ser una isla fiscal.

Daniel González, durante la entrevista. / Mara Villamuza

¿Cómo afecta esa fiscalidad a una demarcación cameral como la de Avilés?

La empresa familiar es la mayor perjudicada y la que más nos preocupa en el tema fiscal. No hace mucho se argumentaba que en Asturias quedan diez grandes fortunas, pero es que a principios del siglo eran cien. Todas esas personas y empresas que se marchan dejan de pagar sus impuestos en Asturias, empezando por el propio IRPF, que lo están pagando al día de hoy grandes empresarios en otras comunidades autónomas.

A eso hay que sumar un contexto geopolítico con el conflicto de Irán, la huelga de las auxiliares, en lo más cercano… ¿qué efectos puede tener a corto plazo?

Ahora mismo está muy reciente todo. No llegamos a estar vacunados de una crisis y vamos camino de otra. El coste energético es una de las mayores preocupaciones que tiene la industria, empezando por las electrointensivas, cuyas demandas no se están atendiendo, y las consecuencias son las que son: los proyectos de descarbonización, en muchos casos, o se ralentizan o se han cancelado, y mientras tanto, vemos cómo en Francia, con una factura eléctrica la mitad que España, se anuncian proyectos como el de ArcelorMittal en Dunkerque donde construirán una planta de DRI como la anunciada para Gijón.

Saint-Gobain es una de las empresas pendiente de esas ayudas a la descarbonización, ¿hay esperanza con el nuevo horno?

Esperamos a que las propias empresas sean las que anuncien sus proyectos de inversión; no podemos adelantarnos ni especular con cuándo y cómo se van a anunciar esas inversiones o si, como parece con Saint-Gobain, si salen adelante garantizaría la producción industrial de la planta durante al menos 20 años con el nuevo horno float, sea o no híbrido. Eso sí que es una buena noticia. Luego, a nivel de Asturias, la mejor noticia este año para el tejido industrial es el anuncio del anillo eléctrico.

El contexto internacional también ha trastocado los planes más inmediatos de Windar Renovables, y su planta en las naves de Alcoa. ¿Cómo ven desde la Cámara los reveses para la eólica marina a cuenta de la ofensiva de Trump ?

Lo importante es que el proyecto salga adelante. Si por el contexto geopolítico mundial se retrasa 2 o 3 años, es una situación coyuntural condicionada por los cambios en la política medioambiental de la administración Trump y porque el principal cliente de esa planta es, precisamente, el mercado norteamericano ya que, en España, por desgracia, los proyectos de eólica marina son escasos, o nulos en algún caso, y el mercado del norte de Europa se abastece con las plantas de la propia Windar en Polonia.

¿Es posible retomar el proyecto del área logística del Aeropuerto, al que se le denegó la calificación de ‘estratégico’ por el Principado?

Los promotores no lo han descartado, y aunque Sekuens lo descartó como proyecto estratégico, eso no ha impedido que los promotores sigan avanzando. Veremos si tiene futuro y si hay voluntad política para el desarrollo de un suelo que entendemos que es de alto interés para Asturias y, en particular, para el concejo de Castrillón. Nosotros apoyamos inicialmente la idea y seguiremos.

Otro suelo de alto valor para esta comarca es el de Baterías de Avilés. Sepides ya ha abierto una consulta pública para posibles interesados. ¿Qué desenlace vaticina usted?

Estamos en una fase muy temprana en el desarrollo pese a que los años han pasado, pues Baterías cerró en 2019 y van a pasar mínimo 10 años hasta que vuelva a haber otro proyecto industrial generando riqueza y empleo, lo que demuestra la lentitud burocrática .

Sobre la mesa están dos proyectos, el del Puerto e Indra. El Principado se ha posicionado con el de la Autoridad Portuaria, ¿y ustedes?

Nosotros manifestamos en el propio Consejo del Puerto que la opción del puerto, que no la descartamos, le vemos algún pero: en primer lugar, que limitaría la concesión de ese suelo a empresas que tuvieran alguna actividad portuaria y a un régimen de concesión, no en propiedad. También nos preocupa que el Puerto pudiera destinar los suelos, bien a almacenamiento logístico o para acopio de graneles porque son actividades que aunque son necesarias, no son productivas ni generan excesivo empleo. La opción de Indra la vemos muy lejana, por las necesidades de la propia compañía, porque se puede haber enfriado en este tiempo consumido y porque no creemos siquiera que se haya calentado, porque nunca fue una opción muy cercana de producirse más allá de una posible toma de interés. Pueden disponer de un suelo industrial con al menos un kilómetro de largo, que es lo que necesitan, en otras partes de España y a un precio muchísimo más competitivo del que tendrían que pagar a Sepides.

¿Y qué actividad verían ustedes susceptible de ocupar ese suelo?

A nosotros la opción que más nos gustó fue la que se presentó la que presentó el presidente de Sepides en el Ayuntamiento hace un año. Era un proyecto de urbanización con distintos usos de las parcelas resultantes y en el que hubo una unanimidad de todos los agentes. También se dijo que en el 2027 habría empresas instaladas en los suelos de Baterías y, a día de hoy, todavía no tenemos ni el plan ni el proyecto de descontaminación previo a cualquier urbanización.

¿Creen que ha podido haber injerencia política?

Pueden haber múltiples factores. Asturias dispone de muchísimos metros de suelo industrial en Zalia, que todavía no han tenido salida, lo cual puede enfriar el desarrollo de otros suelos que pudieran competir con ese suelo, y aquí pongo Baterías o el área logística del Aeropuerto. Cuando se habla de proyectos industriales tenemos que ser todos muy discretos porque tienen que ser siempre las empresas las que anuncien y las que marquen los plazos de sus interacciones No somos muy partidarios de que se especule porque cuando sale un nombre a la palestra, las posibilidades de que el proyecto salga adelante disminuyen.

¿Y en el caso de Baterías, hizo disminuir las posibilidades que hubiera salido el nombre de Indra o el propio Puerto defendiendo su opción?

Bueno, el Puerto no es un proyecto industrial en sí mismo. El Puerto quiere adquirir el suelo para luego conceder el uso a otros proyectos industriales. Estamos en una fase temprana tanto del desarrollo como de la compra y, si el Puerto compra, acompañaremos de manera activa tanto en la comercialización como en la implantación de proyectos por interés general, y como Cámara de Comercio es nuestro deber. Pero también tenemos dos empresas identificadas que suman 35.000 metros y nos autorizaron para que trasladásemos tanto a Sepides como a la propia Autoridad Portuaria su interés.

¿Ha habido más interesados que han desistido por la espera?

A lo largo de estos años han sido muchas las empresas que han preguntado de un modo u otro. No sabemos si realmente había un interés manifiesto en venir a Asturias, o tal vez fueran sondeos. Pero la realidad es que en algunos casos ese interés se ha ido enfriando porque una empresa necesita el suelo para ya, y si tienes un plazo indeterminado, es difícil que un proyecto se pueda materializar.

¿Coincide con quienes dicen que corre peligro de una nueva Zalia con los suelos de Baterías?

Las particularidades de Zalia son diferentes. Bajo nuestro punto de vista el suelo de Baterías es notablemente más atractivo que el de Zalia por su ubicación estratégica y por las comunicaciones. Por eso la opción que planteó el año pasado el presidente de Sepides era la que daría la opción de instalar cualquier proyecto industrial. Las otras limitarían su uso a una o a varias empresas de determinados sectores muy concretos.

La Cámara está sentada en el consejo del Puerto, donde tienen oportunidad de trasladar esa visión.

Creo que hasta ahora el presidente del Puerto está siendo transparente informando puntualmente de los avances en este proyecto. Si me pongo la chaqueta de Puerto de Avilés, la operación es muy atractiva, pero no olvidemos que estoy sentado en el Consejo del Puerto por ser presidente de la Cámara y, por tanto, debemos poner en la ecuación siempre el interés general y el desarrollo socioeconómico de la comarca. Sea cual sea la propuesta de Puerto, la llevaría al pleno de la Cámara y nuestra postura definitiva será la que tengamos los 37 miembros del pleno.

¿Cree que la tasación del Puerto pueda ser distinta a la de Sepides?

Es que el propio proceso de descontaminación puede tener un precio u otro en función del destino final del terreno. Nuestra posición es que el suelo de Baterías es un suelo singular, único y estratégico y, por tanto, tenemos que ser muy prudentes y pacientes a la hora de pensar o de esperar un proyecto industrial. Siempre va a haber interés por instalarse junto al puerto, pero no es lo mismo que lo haga una empresa u otra. Obviamente el objetivo es una gran industria tractora y que genere una gran actividad para las empresas auxiliares de la comarca, con el mayor número de puestos de trabajo .

Vista la experiencia en esta comarca con los primeros proyectos de la ley de proyectos estratégicos, ¿cree que está resultando atractiva?

La ley no está funcionando como se esperaba y, por tanto, se debe reflexionar sobre posibles modificaciones para dar, lo primero, más agilidad a la valoración de los proyectos y, lo segundo, después de más de un año no hay ningún proyecto que se esté desarrollando con esa ley, por tanto, ha sido un año en no ha servido absolutamente para nada.

¿Qué mejorarían?

Los procesos de evaluación deberían definirse en un plazo muy corto. Para eso, seguramente se necesitará más personal. Los proyectos singulares requieren un estudio minucioso y eso solo pueden hacer profesionales. En Asturias montamos demasiadas agencias pero son personas las que desarrollan los proyectos. La Oficina Económica de Madrid sigue siendo una persona y se le ha dado un uso a una sede que está bien , pero al final la oficina de por sí no capta o no tenemos constancia de que haya captado ningún proyecto.

¿Y qué es lo que necesitan las empresas en Asturias ?

Aligerar la burocracia y competir en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas del territorio nacional en los ámbitos fiscal y laboral y, por supuesto, energético.

Se está trabajando en la declaración de zonas tensionadas. ¿Coincide en esa necesidad para Avilés?

Con mayor regulación y mayor normativa va a haber menor oferta y eso es lo que está pasando en otras comunidades autónomas que han impulsado medidas similares La vivienda de larga estancia en el régimen de alquiler está desapareciendo del mercado y cuando hay menos viviendas en alquiler, de un modo u otro, sube el precio.

Este pasado ejercicio también se ligaron con el Real Avilés mediante un acuerdo de colaboración. ¿Cómo ven esta etapa del club y su proyecto de Ciudad Deportiva?

Nosotros estamos encantados de que se vaya a Corvera porque es parte de nuestra demarcación como Cámara y cualquier proyecto que venga de comarca va a ser bien recibido. La disponibilidad de suelo que tiene la Ciudad Deportiva en Corvera era complicada encontrarla en Avilés, pero más allá de voluntades políticas, es un tema de oportunidades y seguramente también de costes. Tanto esta inversión como la del estadio, sea el Real Avilés o cualquier empresario que quiera invertir 50 millones de euros en la ciudad, va a tener abiertas las puertas de la Cámara de Comercio y le acompañaremos y asesoraremos en todo lo que esté en nuestra mano para que el proyecto sea una realidad.

¿Le han sondeado para explorar la aventura política?

Cualquier presidente de una Cámara de Comercio siempre está en muchas quinielas políticas, otra cosa es si hay un interés real o no. Mi compromiso actual es con la Cámara de Comercio.

¿Y después?

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El futuro no está escrito. La experiencia está siendo buena, quizá es mucha más dedicación de la que se podía esperar. Muchas veces hay que hacer malabares y quitar muchas horas de la vida personal y familiar y dedicarlas a esto que no deja de ser una vocación de servicio.