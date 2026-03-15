Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años

Consternación en la comunidad educativa del colegio San Fernando de Avilés. Tal y como ha difundido el centro a través de sus redes sociales, unos de sus alumnos de Educación Infantil, Gael, de 5 años, falleció este sábado: "No tenemos palabras para expresar el dolor y la tristeza que sentimos ante el fallecimiento".

"Trasladamos a su familia todo el cariño y la fuerza del mundo en estos terribles momentos, así como a sus amigos, compañeros de clase, profesoras y todos quienes le quisieron, conocieron y trataron este tiempo. Los pensamientos de toda nuestra comunidad educativa están con vosotros", lamentan desde el centro en un comunicado de condolencias colgado en la página oficial de Facebook del San Fernando.

La luctuosa noticia no solo ha causado un profundo pesar entre la comunidad educativa del colegio avilesino. En la publicación del San Fernando se cuentan por decenas los mensajes de condolencias y cariño hacia la familia del menor.

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