El arte de convertir un mítico 2 CV en una camper y otras joyas en la feria del campismo de Avilés

En la Cámara de Comercio de Avilés han constatado este fin de semana lo evidente: que salir a la carretera con la casa a cuestas genera felicidad. Más de diez mil personas se han pasado por los estands del salón del campismo y el caravanismo Nortur, que este año ha llegado, con este nombre, a su tercera edición, aunque el negocio a cielo abierto ya venía siendo una realidad cuatro años atrás. Desde la organización llevan esa cifra un poco más arriba. “Falta toda la tarde: cerraremos con once mil visitantes”, señalan en la misma puerta del pabellón de La Magdalena, el centro de operaciones feriales del ente empresarial que preside Daniel González.

“Se han cerrado muchas operaciones, otras que están pendientes para cerrarse a lo largo de esta semana: hablamos de venta de caravanas y autocaravanas y alquileres”, señala la organizadora. Este año han sido sesenta los expositores que se han plantado en Avilés. “Este tipo de ferias lo que permiten es darnos a conocer: hay mucho negocio en este sector en Asturias”, confirma Óscar Uría, que atiende a LA NUEVA ESPAÑA justo después de haber explicado las virtudes de sus vehículos a una pareja que ha decidido pasar la mañana del domingo en el pabellón. La explanada antes de llegar a la puerta principal se ha convertido en un aparcamiento de segunda mano. “Desde sesenta mil euros, para arriba”, apunta José Luis Casielles, de Caravanas Principado, cuando se le pregunta por los precios de los vehículos vacacionales.

Fran Quirós, que representa a Quimar Camper, presenta una antigua furgoneta de reparto de pan como ejemplo de su tarea: “Camperizamos furgonetas: no tenemos modelos de trabajo estándar”, señala. Esta que luce como un imán para sus clientes nació como un 2 CV. “Es de 1974”, recalca. “Para dos personas… apretadas”, se ríe. “No se vende: la hicimos en el taller, pero no se vende”, apunta. El panadero era curioso y mantuvo la tapicería original. Pura joya para salir al campo. Cuando se le pregunta si recomienda la “camperización en casa” en plan capítulos de Instagram responde con claridad. “Es mejor que no: te sale más caro y nosotros lo hacemos mejor”, apostilla Óscar Uría, de Asturcaravan.

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Este empresario sierense, por su lado, aplaude encuentros comerciales como el que se ha celebrado este fin de semana en Avilés. “El turismo activo es un buen negocio, tiene sus dificultades, pero está muy bien”. El empresario ha visto cómo ha evolucionado: “Antes lo que se tenía era una caravana, pero tenías que instalarte en un cámping; ahora lo de viajar con la casa a cuestas es mucho mejor”, reconoce Uría.