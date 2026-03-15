La playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco, llena de restos de madera, troncos y residuos de todo tipo que arrastró el mar

La playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco, vuelve a estar llena de madera, restos de troncos y residuos de todo tipo que llegan al mar y han terminado un año más en el arenal. La imagen, que podía verse este mismo domingo, no es desconocida para los vecinos, pues suele ser habitual cada invierno, por distintos factores, entre ellos los temporales y las riadas.

A la madera se suma una colección de residuos plásticos de todo tipo, botellas, envases de medicamentos, refrescos, restos de mecheros, balones o hasta un trozo de un contenedor de Cogersa.

En el arenal, entre la madera, se ven zapatos, chanclas, bolsas, tapones y hasta barras de labios... Hay un sinfín de objetos que dan fe de la falta de conciencia medioambiental acerca de lo que se abandona o se tira y acaba llegando al mar y, al final, depositado también sobre los arenales.

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El estado del arenal de Los Quebrantos, en imágenes / P. T.

Los mayores depósitos de madera y basura se acumulan en la zona del arenal más próxima al aparcamiento, en el área del acceso de los vestuarios y aseos de la playa.