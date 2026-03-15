El PSOE de Castrillón pide una mesa local de vivienda: "El alquiler se ha encarecido y la vivienda asequible es limitada"

El PSOE de Castrillón quiere dar una solución al problema de la vivienda en el concejo. El grupo municipal socialista ha registrado una propuesta para que el municipio constituya una Mesa local de vivienda, con el fin de que sea un órgano de carácter consultivo, "un espacio de análisis, diálogo y propuestas ante uno de los principales retos sociales del concejo". "Esta propuesta parte de un diagnóstico claro: el encarecimiento de alquiler, la limitada oferta de vivienda asequible, la existencia de pisos vacíos y el impacto de las viviendas de uso turístico", señaló Iván López Reguero, que incidió además que Castrillón es el único concejo del área metropolitana de Asturias que pierde población y ha bajado de la barrera de 22.000 habitantes, lo que dibuja "un escenario complejo que afecta especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables".

López Reguero achaca esta situación a la "inacción política". "Esta situación de inacción política está expulsando población de Castrillón, sobre todo a la más joven que ve imposible encontrar vivienda en el concejo, por eso es necesario actuar con respuestas estables, coordinadas y basadas en el interés general", resaltó el portavoz municipal del PSOE.

El problema de la vivienda entronca con un "momento de paralización absoluta de la revisión del Plan General de Ordenación y con la aplicación progresiva de la ley estatal por el derecho a la vivienda, en el marco de las competencias que asuma el Principado", indica López, que detalla que la propuesta de su grupo tiene por objeto "priorizar el consenso, el conocimiento técnico y la participación social y alejar la política de vivienda de la confrontación partidista".

La idea es que esa mesa sectorial esté formada por una representación política plural, personal técnico del Ayuntamiento así como asociaciones vecinales y agentes sociales y económicos como los sindicatos, la Cámara de Comercio de Avilés y el tejido comercial y empresarial de Castrillón. La propuesta busca también sumar a esta mesa a especialistas independientes en Urbanismo y Vivienda tras un "amplio acuerdo de todos los grupos municipales".

"El acceso a una vivienda digna no es una cuestión ideológica, sino un problema real que afecta a cada vez más gente en Castrillón", apuntó López Reguero, que agregó: "Aunque estemos en la oposición asumimos con determinación que es necesario trabajar para afrontar un problema real que, si no se hace nada, va continuar creciendo”.

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Los socialistas defienden que tras haber lanzado la propuesta "para afrontar el problema creciente de la vivienda y llevarlo al terreno de las soluciones, ahora están en manos del Alcalde decidir qué hacer, nuestra disponibilidad es total para afrontar este reto", remató el portavoz socialista.