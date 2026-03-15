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El Puerto de Avilés comienza unas obras clave en su estructura más icónica: podrán verse desde la playa de Salinas

Se trata de un inversión de más de 3,7 millones de euros

Los trabajos se prolongarán durante ocho meses

Un buque en la bocana de la ría de Avilés.

Un buque en la bocana de la ría de Avilés.

B. Z. C.

Comienzan unas obras claves para el puerto de Avilés. La Autoridad Portuaria ha anunciado el comienzo de los trabajos de adecuación del dique de abrigo, en San Juan. Se trata de una actuación que conlleva una inversión de más de 3,73 millone sde euros, en la que se va a reforzar el manto de bloques de hormigón del espigón y también se reparará su pavimento.

Estas obras, tal y como señalan desde al Autoridad Portuaria, vienen a reforzar el dique, deteriorado por los embates de la mar. Los trabajos, que se prolongarán durante ocho meses, consistirán en la colocación de 438 bloques de hormigón de 70, 60 y 20 toneladas en el frente noroeste del manto principal del cuerpo y el morro del dique; así como los arreglos en el pavimento para permitir el paso de los vehículos.

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