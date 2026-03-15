¿Ha explotado la burbuja inmobiliaria en Avilés? Esto es lo que dicen las estadísticas oficiales y los expertos

La compraventa de vivienda ha caído por primera vez en un lustro en Avilés. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda, publicadas recientemente, el número de transacciones inmobiliarias en 2025 fue un 2,2 por ciento inferior al de un año antes. Y no solo eso, los datos del Portal Estadístico del Notariado apuntan a que el precio de la vivienda "solo" se incrementó en un 4,21% el año pasado, la cifra más baja desde 2022. Si bien, lejos de ver atisbos de un agotamiento en el mercado, los profesionales locales del sector inmobiliario aseguran que "todo lo que está en buen estado y en precio, se sigue vendiendo rápido".

El Ministerio cifra en 1.281 las viviendas –nuevas y de segunda mano– vendidas en Avilés en todo 2025. Esa cifra es ligeramente inferior a la de 2024, cuando se registraron 1.310 compraventas, la cifra más alta desde 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Aunque el descenso es de un 2,2 por ciento, una cifra que podría considerarse residual, sí resulta llamativo que refleja un cambio de tendencia. Desde 2019, el número de transacciones inmobiliarias había vivido un crecimiento constante año a año.

Otro dato llamativo sobre el comportamiento del mercado inmobiliario avilesino llega a través del Portal Estadístico del Notariado, que también ha actualizado sus datos a cierre de 2025 recientemente. Se trata de la tasa de variación de precios, que establece en un incremento del 4,21 por ciento en el año pasado. Se trata de un alza que no llega a la mitad del 10,47 por ciento de 2024 o el 9,89 de 2023.

¿Quiere decir esto que el mercado inmobiliario se ha desacelerado o pinchado? A juicio de los profesionales locales consultados por este periódico, no. De hecho, aseguran que en su día a día no palpan estas sensaciones. "No percibimos que se esté vendiendo menos, sí que se ha incrementado el precio de la vivienda en los barrios periféricos, como Buenavista, Versalles, La Luz... donde los precios son más bajos. Es cierto que a partir de 200.000 euros cuesta más vender las viviendas. Y quizás sea por ese motivo por el que las estadísticas reflejan una caída en los precios: porque se está comprando y vendiendo lo más barato, no porque haya caído la cotización", apunta Rafael García de la Vega, uno de los socios de la inmobiliaria De la Vega, con décadas d experiencia en la ciudad.

Una visión muy similar muestra Marcos Veiga, de InmoGarcía. "Puede que a finales del año pasado y comienzos de este hubiese una disminución de ventas, pero la achacaría más a la escasez de stock que a que haya menos interés", señala el asesor inmobiliario, que afirma, de hecho, que en su opinión el mercado inmobiliario avilesino está viviendo "un buen momento", pues "gente que estaba indecisa ha decidido poner a la venta viviendas, animados por los altos precios". Eso sí, Veiga sí advierte que la compleja coyuntura geopolítica actual puede acabar pasándoles factura: "Una subida de tipos de interés puede derivar en una crisis como la que vivimos en 2007".

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Otro veterano agente consultado introduce una variable más en las cifras estadísticas del Ministerio. "Los datos de 2024 fueron tan espectaculares porque en el último trimestre se entregaron las viviendas de la promoción de la Sareb en González Abarca. Sin esa promoción, quizás 2025 le habría superado", apunta el asesor, que como Veiga y García de la Vega destaca la necesidad de vivienda de obra nueva en el parque inmobiliario local.