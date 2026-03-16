ARTIME AUTOMINESA devuelve a los coches el aspecto de sus primeros días con un nuevo servicio de limpieza integral

El paso del tiempo no perdona a los vehículos. Aunque el mantenimiento mecánico sea correcto, el uso diario, los kilómetros recorridos y los pequeños descuidos acaban dejando huella en el interior y el exterior del coche. Manchas difíciles, olores persistentes, tapicerías apagadas o plásticos envejecidos son señales habituales incluso en vehículos relativamente jóvenes. Y es que, cuando el coche ya tiene algunos años, un lavado convencional rara vez consigue devolverle el aspecto de nuevo.

Con esta realidad en mente, ARTIME AUTOMINESA ha incorporado a sus instalaciones de Mieres, Langreo y Avilés un nuevo servicio de limpieza integral premium, pensado para quienes quieren recuperar la sensación de estrenar coche sin necesidad de cambiar de vehículo. Un tratamiento profundo que va mucho más allá del lavado y aspirado tradicional y que devuelve al automóvil su mejor versión, tanto estética como sensorialmente.

Según explica el jefe de taller de la firma, la filosofía del servicio es clara:

“Tratamos con el mismo nivel de dedicación tanto a vehículos de alta gama como a coches de uso diario o modelos con muchos kilómetros, incluidos clásicos. El objetivo es que el conductor vuelva a disfrutar de su coche como el primer día”.

Ocho horas de trabajo minucioso en cada coche

El nuevo servicio de ARTIME AUTOMINESA se basa en un proceso completamente manual que requiere alrededor de ocho horas de trabajo por vehículo. Durante ese tiempo, el vehículo se somete a una limpieza profunda y meticulosa que abarca interiores, exteriores y compartimento del motor, utilizando productos profesionales y técnicas especializadas adaptadas a cada material.

No se trata de una limpieza rápida en cadena, sino de un tratamiento individualizado, en el que cada detalle cuenta y cada superficie recibe la atención que necesita.

Limpieza interior vehículo / Cedida a LNE

Interior: limpieza profunda, higiene y confort

Uno de los puntos clave del servicio es el tratamiento del interior del vehículo. El proceso comienza con un aspirado intensivo de todo el habitáculo, utilizando aire comprimido de alta potencia para eliminar polvo, suciedad incrustada, pelos, migas y partículas finas acumuladas en zonas de difícil acceso como rejillas de ventilación, juntas, guías de asientos o rincones ocultos.

Las alfombrillas se extraen y se limpian de forma individual, empleando cepillos especializados y productos desincrustantes que eliminan barro, arena y manchas persistentes. A continuación, se realiza una limpieza profunda de la moqueta, mediante vapor o sistemas de extracción, con el objetivo de recuperar su textura original y mejorar el aspecto general del interior.

Los asientos y la tapicería reciben un tratamiento específico según el material. En tapicerías textiles se aplican champús profesionales con sistemas de inyección-extracción que eliminan suciedad, manchas y olores, finalizando con acondicionadores que protegen frente al desgaste y la decoloración.

En el caso de asientos de cuero o polipiel, la limpieza se realiza con productos delicados que eliminan grasa, sudor y suciedad sin dañar el material, seguida de un acondicionamiento nutritivo que hidrata, protege y devuelve el brillo natural, prolongando su vida útil.

El maletero, una de las zonas más olvidadas, también forma parte del proceso. Todos sus textiles se tratan con champús de alta espuma y productos enzimáticos que eliminan manchas orgánicas, bacterias y olores, asegurando un secado completo para evitar humedad o moho.

Eliminación de manchas y olores persistentes

El servicio incluye la remoción efectiva de la mayoría de manchas habituales, como café, grasa, tinta o restos de mascotas, mediante técnicas avanzadas y productos profesionales seguros para los materiales.

Además, ARTIME AUTOMINESA presta especial atención a uno de los problemas más molestos para los conductores: los olores. Para ello, se emplean tratamientos con ozono y productos enzimáticos que no se limitan a enmascarar el olor, sino que lo eliminan desde su origen. El resultado es un interior fresco, higiénico y mucho más agradable para la conducción diaria.

Exterior: brillo, protección y detalle

El tratamiento exterior comienza con un lavado de alto nivel, realizado con técnicas que evitan microarañazos, jabones de pH neutro y ceras protectoras. Se eliminan contaminantes como alquitrán, restos de insectos y suciedad ambiental, finalizando con un secado manual que realza el brillo de la carrocería.

Las llantas y ruedas se limpian a mano con cepillos suaves y productos desincrustantes seguros, alcanzando radios, bujes y zonas de difícil acceso. El proceso concluye con la aplicación de un sellador que protege frente a la corrosión y facilita futuras limpiezas.

Limpieza de llantas / Cedida a LNE

Los cristales interiores y exteriores se limpian con productos antiestáticos y antiempañantes, logrando un acabado impecable sin marcas. Además, se presta atención a ranuras, juntas y molduras, tanto internas como externas, donde suele acumularse suciedad con el paso del tiempo.

Como valor añadido, el servicio incluye la aplicación de un tratamiento hidrofóbico en las lunas, con una duración aproximada de seis meses, que mejora notablemente la visibilidad en condiciones de lluvia y aumenta la seguridad durante la conducción.

Limpieza del motor: cuidado técnico y seguridad

El servicio de limpieza integral de ARTIME AUTOMINESA también incluye la limpieza del compartimento del motor, una intervención que, realizada de forma profesional, no solo mejora el aspecto visual, sino que contribuye al mantenimiento y detección temprana de posibles incidencias.

Limpieza del motor / Cedida a LNE

Tal y como explican desde la firma, este proceso se lleva a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad, utilizando productos específicos no corrosivos y técnicas controladas que evitan la entrada de humedad en componentes sensibles. Antes de comenzar, se protegen adecuadamente elementos eléctricos, centralitas y zonas críticas, garantizando una intervención segura para el vehículo.

La limpieza se realiza de forma manual y progresiva, eliminando grasa y suciedad acumulada por el uso y el paso del tiempo. El resultado es un motor más limpio, ordenado y accesible, lo que facilita futuras revisiones mecánicas y permite identificar con mayor facilidad posibles fugas o desgastes.

Lejos de ser una intervención meramente estética, la limpieza del motor aporta una sensación de cuidado integral del vehículo y refuerza la imagen de mantenimiento responsable, especialmente valorada en vehículos clásicos o en procesos de venta.

Un coche rejuvenecido, una experiencia renovada

El proceso finaliza con una desinfección total del vehículo, utilizando vapor, luz UV o agentes antimicrobianos que eliminan bacterias, virus y hongos de todas las superficies. Esta fase se completa con una desodorización de aroma neutro o sutil, creando un ambiente saludable y confortable.

El resultado es un coche visiblemente rejuvenecido, más limpio, más higiénico y mucho más agradable de conducir. Una alternativa cada vez más demandada por conductores que desean alargar la vida útil de su vehículo y volver a disfrutarlo como el primer día.

Con este nuevo servicio, ARTIME AUTOMINESA refuerza su apuesta por la calidad, el detalle y la atención personalizada, demostrando que, con el cuidado adecuado, incluso los coches con más historia todavía tienen mucho que ofrecer.