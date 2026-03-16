Aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Asturias para atender a una pasajera que sufría un dolor en el pecho

Susto en el Aeropuerto de Asturias. Un avión que se dirigía a Francia ha tenido que tomar tierra en Santiago del Monte de manera urgente para que prestasen asistencia médica a una pasajera que sufría un dolo en el pecho. La mujer, de nacionalidad francesa y de 49 años, padece una cardiopatía y fue trasladada al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) en una UVI Móvil.

Precisamente, ese vehículo de emergencias fue activado desde el HUSA, ya que actualmente el Aeropuerto de Asturias carece de servicio de ambulancias. El pasado mes de enero, una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés obligaba a Aena a recuperar este servicio, tal y como reclamaban trabajadores y sindicatos desde que en mayo se decidiese su supresión; si bien, este procedimiento aun no ha concluido, por lo que todavía no es firme.

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Este no es un hecho aislado. En los últimos meses han sido varias las atenciones de emergencia que se han efectuado en el aeródromo castrillonense. Sin ir más lejos, el 5 de marzo una mujer de 61 años tuvo que ser trasladada al hospital avilesino por una urgencia médica. En enero de este mismo año también se registró el fallecimiento de un hombre que viajaba entre Oporto y Colonia. Ante la situación de emergencia, el avión se detuvo en Asturias. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, el hombre falleció.