Avilés "arrasa" con los trajes de asturiano de alquiler para el Bollo: "Nunca se habían agotado; está de moda"

Últimas unidades de trajes regionales en Avilés. El aluvión de reservas de vestidos de asturiano y asturiana para estas fiestas del Bollo ha hecho que varios de los comercios locales especializados en este servicio hayan colgado -o estén a punto de hacerlo- el cartel de "agotado". "La gente cada vez se adelanta más; pasa Carnaval y empiezan las reservas", afirman.

Magdalena Carreño, de J. O. Pepita, en la calle de Los Cuernos, sostiene que "ya apenas nos quedaban trajes, pero estamos pendientes de que traigan 100 más". Aunque habitualmente confeccionan los trajes en su negocio, este año se han visto obligadas a hacer un pedido externo debido a la gran demanda: "Es la primera vez que nos ocurre esto, aunque prácticamente todo es de alquiler, venta mucho menos". Los trajes se los quedan durante una semana "para que puedan hacer fotos para el recuerdo y para que los niños puedan vestirse tanto el domingo como el lunes de Pascua".

Como ellas mismas confeccionan los trajes, "este año tenemos un encargo para un bebé de un mes y medio, su falda es de 10 centímetros, como si fuera un muñeco", apunta Magdalena Carreño. Hacer un traje tradicional para un niño "en dos días ya está hecho, sobre todo porque la pedrería, el dengue y el delantal vienen ya montados", explica, siendo "otra historia si hablamos de uno para adultos".

Traje tradicional de la droguería Venus. / Mario Canteli / LNE

Los profesionales del sector achacan este incremento en la demanda a dos factores: por un lado, que cada vez son más los avilesinos que se animan a vestirse -especialmente a los más pequeños de la casa- con el traje autóctono el domingo y el lunes de Pascua. "Está de moda", dicen. Por otro, el cierre de la mercería Cova, en El Atrio, uno de los locales referencia para el alquiler de los vestidos, que cerró sus puertas el pasado mes de junio. El resto de tiendas avilesinas no están dando abasto para absorber a la clientela que atendía la mercería del centro comercial.

El rango de precios de alquiler de los trajes tradicionales en Avilés oscila entre los 45 y los 75 euros, dependiendo de si es para niños o adultos. En la mercería Anuka, en Francisco Orejas, aseguran que "lo de este año está siendo exagerado, pues ya nos hemos quedado sin ellos. Pasa Carnaval y la gente ya está como loca reservando". La encargada del comercio es María José Acedo, quien ya ha encargado más trajes para abastecer la creciente demanda.

Escaparate de la tienda J. O. Pepita / Mario Canteli / LNE

Ocurre lo mismo en Caprices Moda, en Presbítero José Fernández, donde Visi Rama se encarga de alquilar los trajes de asturiana que pide a Disfraces Gamar, en Gijón: "Yo solo cojo los encargos, se los trasladamos a ella y cuando se acercan las fechas, nos los manda para repartirlos". Rama dice que también tienen varias tallas agotadas y que "la acogida está siendo muy buena a pesar de ser mi segundo año alquilando el traje, antes estaba en Versalles y allí me conocían más". Sin embargo, en su caso los encargos "empezaron a llegar en cuanto el Ayuntamiento anunció los diseños de las carrozas".

Visi Rama en su tienda, Caprices Moda, junto al traje de asturiana. / Mario Canteli / LNE

Yolanda Vázquez tiene en su tienda el traje tradicional de la zona centro, pues "existen muchas variantes y tienen muchos complementos". Ella afirma que en estas fechas "las mujeres se visten mucho más con el traje tradicional asturiano que los hombres", cuenta Yolanda Vázquez, de la tienda de regalos Venus, en Sabugo. Por eso, "es más difícil contar con trajes de alquiler para ellos, ya que las medidas también son más especiales", explica la comerciante, que afirman que cada año se hacen prendas nuevas, pues "es necesario ir renovando poco a poco, porque siempre hay prendas que se van estropeando". "Nada más acaba la Semana Santa, ya estamos organizando y pensando qué necesitamos para la del año que viene", concluye Vázquez.